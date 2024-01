¿Cuándo es necesario extirpar la vesícula?¿Puedo vivir sin ella?

La vesícula biliar es un órgano con forma de pera ubicado bajo el hígado y su extirpación es un procedimiento común que se realiza para evitar otras complicaciones de salud.

Ésta almacena la bilis, que es un líquido producido por el hígado para digerir las grasas.

Será vital realizarse el procedimiento cuando hay inflamación por infección (colecistitis), cálculos biliares (colelitiasis), pancreatitis, dolor abdominal intenso debido a un cólico de vesícula o cuando su función no es adecuada. Esto según la Clínica Universidad de Navarra.

Al procedimiento para extirparla se le llama colecistectomía en el cual se usa anestesia general.

¿Cómo funciona la vesícula biliar?

El sitio Infosalus refiere que al ingerir grasas, una señal parte desde el estómago al cerebro para pedir el funcionamiento de la vesícula. Al recibir esta señal, la vesícula se contrae y expulsa la bilis hacia el intestino delgado a través de un conducto llamado colédoco que lo conecta con la vesícula.

Cuidado con los cálculos biliares

Son el tipo de trastorno de la vesícula biliar más común. Cuando se produce bilis y la vesícula no se contrae de forma correcta, las partículas de bilirrubina y colesterol que están en la bilis se sedimentan volviéndose piedra. De esta forma, ocasiona la obstrucción del conducto causando inflamación.

Si bien, no se conocen las causas con exactitud, los cálculos biliares suelen tener mayor incidencia en personas con sobrepeso u obesidad por la acumulación de grasa corporal, en especial, alrededor de la cintura. Sin embargo, también puede presentarse en personas delgadas o en personas que están perdiendo peso con mucha rapidez.

Mayo Clinic destaca que es factor de riesgo tener una dieta donde abundan alimentos con alto contenido en grasas y colesterol o una dieta con bajo contenido en fibra. Asimismo, añade que son factores de riesgo ser mujer, tener 40 años o más, ser nativo americano o ser hispano de origen mexicano, tener diabetes, enfermedad hepática, leucemia, anemia o tomar medicamentos que contengan estrógeno como anticonceptivos orales o medicamentos de terapia hormonal.

¿Cómo es el dolor de la vesícula?

National Institutes of Health señala que los cálculos biliares causan dolor en la parte superior derecha del abdomen que dura a veces varias horas. A menudo se presenta después de consumir alimentos pesados y ocurren al atardecer o durante la noche.

También existen algunos casos donde no presentan síntomas. Para saber si se tienen cálculos dentro de la vesícula debe acudir al médico, quien indicará el procedimiento adecuado para realizar un diagnóstico.

Es esencial actuar a tiempo debido a que si no se extirpa pueden derivarse otras complicaciones. En uno de los casos, la bilis puede gangrenar o infectar la pared vesicular causando que la vesícula se reviente esparciendo la bilis a toda la cavidad abdominal. Si esto ocurre, se experimentará un dolor de estómago grave e inesperado. Aunque sucede en raras ocasiones, puede haber complicarse incluso hasta la muerte.

¿Qué pasa cuando la quitan?

El intestino seguirá funcionando y el hígado tiene otros conductos que lo conectan con el intestino. Al no tener la vesícula biliar, la bilis no tendrá lugar dónde acumularse y será directamente transportada hacia el intestino delgado. Aunque la vesícula no es un órgano esencial, será más complejo absorber los minerales si la extirpan. En suma, puede tener un efecto laxante a causa de la poca concentración de bilis y la drena continua hacia los intestinos.

Vivir una vida normal sin vesícula es posible, sin embargo, se requieren cambios en el estilo de vida y alimentación. La primera medida es el cuidado de la alimentación para evitar el sobrepeso u obesidad, lo que vuelve necesario la reducción de glucosa y grasas en la dieta. Esto le quita presión al trabajo del hígado. Asimismo, es necesario consumir alimentos con bajos niveles de carbohidratos y eliminar los refrescos.

Asegúrese de comer en porciones pequeñas con más frecuencia para asegurar una mejor mezcla con la bilis disponible. Además, las cantidades de grasa en menor medida son más fáciles de digerir que las más grandes las cuales pueden causar gases, hinchazón y diarrea. En caso de padecer esta última, Mayo Clinic precisa que es fundamental limitar la cafeína, los productos lácteos y los alimentos muy dulces ya que pueden empeorarla.