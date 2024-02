Crónica de una falacia Yox…Espejismo de la codicia

"Perdí 200 mil pesos, para mí, es muchísimo dinero, es parte de lo que me dieron por mi Afore en el momento de mi jubilación, imagínate, estar esperando tanto tiempo para recibir ese dinero y que se esfume en un momento"…

Mariano de Santiago, de la colonia La Dalia, forma parte del nutrido grupo que en La Laguna, fue estafado por la casa de apuestas deportivas "Yox Holding" S. A. de C. V. A mediados del 2023, Mariano atendía entusiasmado el proceso de su jubilación, trámites en el IMSS y en oficinas que eligió para su Fondo de Ahorro para el Retiro, cuando se encontró con personas que le hablaron de Yox y la generosidad de sus rendimientos.

"Así de sencillo, por cada cien mil pesos, tu recibes al mes más de tres mil pesos, cuando el banco sólo te da como 400 pesos", me dijeron. Es lógico que al principio, pues estás consciente que algo no está bien, pero, sinceramente te topas con profesionales de la manipulación y la mentira. Lo platiqué con mi esposa y amigos, y todos me dijeron que era una trampa, que me pusiera bien listo, pero cuando volvía a hablar con ellos, me aseguraban que se trataba de una empresa seria, legalmente establecida en Guadalajara, con registro en Hacienda. "Yo tengo invertidos 500 mil pesos y recibo al mes más de 17 mil, y hay gente que tiene hasta tres millones de pesos con rendimientos superiores a los 90 mil mensuales, me decían y me enseñaban los documentos, las pruebas, aunque tapaban el nombre de la persona.

Llegó el momento que por muchos años esperé y recibí mi dinero de la Afore… me dieron 400 mil pesos y traía el gusanillo de Yox, entonces decidí entrar con 200 mil pesos, para lo cual me hicieron contrato y todo el rollo, según esto mucha seriedad y sí, durante cuatro meses recibí cada mes más de siete mil pesos, pero en diciembre pasado ya no apareció la transferencia y comenzó la pesadilla. "Me siento muy mal, porque yo convencí a mi sobrino que le entrara, es un joven luchón que con mucho esfuerzo juntó cien mil pesos y los metió todos, y ahora no puedo ni verlo a la cara", relata Mariano.

Cuando pregunté porqué no me había llegado mi ganancia, me dijeron que había confusión, problemas mínimos que estaban por resolverse y que el siguiente mes me llegaría doble, pero no fue así. Entonces me metí a Internet y vi que ya había denuncias en contra de un Carlos L. propietario de esta casa de apuestas y eso le comenté a quienes me convencieron y por fin me dijeron que también en Torreón se estaban juntando personas engañadas para demandar, pero que el licenciado nos cobraba cinco mil pesos más IVA a cada uno para poder proceder.

Le comenté a mi sobrino pero me dijo; "ya ni le busque tío, nos bailaron con ese dinero, esa empresa no tiene de dónde responder, Carlos L. ya anda fuera del país y a lo mejor si lo agarran, cuando mucho lo meten a la cárcel y ya…nos dominó la codicia".

Y si, fue una tentación muy costosa y cuando salga esto me van a criticar en la red, porque la red se ha convertido en el tribunal más despiadado cuando se trata de opinar de errores ajenos, pero todos tenemos un momento en que la ambición nos deja ciegos y caemos en el engaño.

Es posible que aquí en Torreón, la gente que trabajaba para Yox también fue engañada por esa clase de personas expertas en el arte de la manipulación, marcadas por la falta de remordimiento y la frialdad emocional.