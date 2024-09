¿Consumes bebidas energizantes? Tu salud podría estar en riesgo

La publicidad de las bebidas energéticas promete otorgar a quien las consume la cantidad de energía necesaria para llevar a cabo sus actividades diarias, a veces con cierto énfasis en lo deportivo, pero no necesariamente limitado a ello. Esto pese a que sus efectos en el corto y largo plazos no son precisamente benéficos para la salud.

Se denomina bebida energética al producto artificial que está compuesto por múltiples sustancias estimulantes que generan en el consumidor un “efecto energético” y por lo tanto una “regeneración” ante la fatiga y cansancio.

¿De qué se componen?

Aunque su fórmula varía de compañía a compañía como Red Bull Monster Energy, Amper entre otras, para Mariana Valdés Moreno, jefa de la carrera de Nutriología de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, su característica principal está ligada a “una cantidad muy importante de cafeína y que igual tienen mucha azúcar”.

Estas bebidas no contienen por sí solas sustancias que proporcionen un verdadero contenido energético, sino que, al ser una serie de sustancias combinadas, provocan una hiperestimulación del sistema nervioso, provocando signos como alerta, excitación, insomnio, ansiedad, entre otros.

Por lo general, además de combinar cafeína y taurina, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a éstas pueden sumarse sustancias como la guaraná, el ginseng, la glucuronolactona, mezclas de vitaminas del complejo B, edulcorantes calóricos (azúcar, glucosa, fructosa, jarabe de alta fructosa) y no calóricos (acesulfame K, sucralosa y Stevia), sodio, inositol, carnitina, extractos de café y té verde, entre otras sustancias, muchas de ellas de origen vegetal.

Jóvenes, los mayores consumidores

Las consumen principalmente los jóvenes y en muchas ocasiones se ingieren en combinación con alcohol, lo que puede poner en peligro la salud.

En una encuesta realizada por el Laboratorio de la Profeco arrojó que, entre mayores de 18 años, provenientes de 31 estados de la República, el 40 % de los encuestados consume este tipo de bebidas por lo menos una vez por semana y el 10 % lo hace diariamente.

Efectos de los energizantes

Es necesario aclarar, puntualizó Valdés Moreno, que su consumo “por la cantidad de cafeína y de azúcar” aumenta temporalmente nuestro estado de alerta. Sin embargo, dadas las concentraciones de ciertas sustancias en su fórmula, una bebida energizante “puede llegar a tener el equivalente de cafeína al que tienen dos tazas de café expreso”.

Esto significa que, de acuerdo con la especialista universitaria, "esta concentración igual o superior de cafeína en algunas ocasiones puede detonar en personas susceptibles irritabilidad, como una condición de nerviosismo e inquietud. Un estado que ya va más allá de ‘bueno, me despertó y me siento activo’ y se convierte en uno de malestar”, señaló.

“Considerando las guías alimentarias y las de buenas prácticas respecto a la orientación alimentaria en México, este tipo de bebidas no están consideradas ni recomendadas en ningún momento”, sentenció Mariana Valdés Moreno. “Estarían incluso más restringidas que un refresco o que las bebidas azucaradas, como los jugos procesados. No están recomendadas y por lo tanto el exhorto es a no consumirlas”.

Si bien, el consumo esporádico de una sola lata de bebida energética no representa un problema mayor a la salud, es importante considerar sus riesgos sobre todo cuando se mezclan con alcohol.

“La cuestión aquí es buscar otras fuentes de cafeína que sí pueden ayudarnos a estar alerta, pero sin influir negativamente en nuestra salud. Puede ser un café regular, una taza para un joven al día es suficiente.” Mencionó Mariana Valdés.