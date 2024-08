El mejor desayuno para desinflamar tu estómago

A menudo, el abdomen inflamado se debe a causas comunes más que por enfermedades graves. Este desayuno te ayudará a acabar con la distensión abdominal.

El estómago se puede inflamar por muchas razones, incluidas la acumulación de gases en el tracto digestivo, retención de líquidos por deshidratación, síndrome de colon irritable, intolerancia a la lactosa, entre otros.

También es producto de ingerir una comida pesada, es decir, aquella con alto contenido calórico como grasas, azúcares o alcohol.

La combinación ideal

Después de un largo periodo de ayuno durante el sueño, tu cuerpo necesita energía y nutrientes, elementos que brinda un desayuno completo. Por ello, la Secretaría de Salud recomienda ingerirlo una hora después de despertar.

El desayuno óptimo aporta el 20 al 25 por ciento del requerimiento calórico diario, meta que será fácil de alcanzar si optas por este desayuno saludable.

Huevo: cocínalo con poco aceite o agua hervida para que no cause problemas de digestión ni de hinchazón. En el núcleo del huevo se encuentran todas las vitaminas y minerales, a excepción de la vitamina C.

Té de manzanilla: es un tratamiento tradicional para aliviar los trastornos digestivos. Se cataloga como un antinflamatorio excelente para las personas que padecen diabetes tipo dos.

Yogur natural: sus probióticos ayudan a equilibrar la flora intestinal, lo que puede ayudar a disminuir la hinchazón e inflamación. Consúmelo sin azúcares y bajo en grasa.

Tostada de pan integral: su abundante fibra evita problemas de estreñimiento y sensación de hinchazón, además de saciarnos para no comer de más.

¿Cómo evitar que mi estómago se inflame?

Medline Plus detalla que es necesario hacer cambios en la alimentación, tales como evitar refrescos, no masticar goma de mascar, no chupar caramelos y no beber líquidos con popote para prevenir la hinchazón por deglutir aire.

Es esencial comer lentamente y en cantidades más pequeñas velando siempre por cumplir con los nutrientes requeridos.

Se deben tomar acciones para disminuir el estrés, reducir el consumo de alimentos a los que se es intolerante e incrementar la cantidad de fibra en la dieta, en este último punto recuerda beber abundante agua para evitar el estreñimiento.