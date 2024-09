¿Cómo no olvidar tomar mis pastillas? | Herramientas y consejos

Conforme avanza la edad, no es raro que sea necesario consumir alguna pastilla, medicamento o vitamina. Cuando se acumulan, se vuelve complicado recordar los turnos, los horarios o, incluso, el orden en que deben tomarse. Pero para eso existen diversas maneras de recibir ayuda.

A continuación, algunas opciones que se pueden tomar, que van desde cómodas hasta algunas con las que el adulto mayor no tendrá, si no le gusta, que lidiar con alguna tecnología con la que no esté muy familiarizado.

Artículos

Pastilleros

Se tratan de bandejas con varios compartimentos que permiten organizar todos los medicamentos de una manera sencillas y visible. En el mercado hay una infinidad de modelos, aunque se pueden optar por aquellos que son considerados inteligentes.

Estos en particular tienen varios beneficios, como apoyarse en palabras y en colores para dividir las pastillas por los días de la semana, además de que sus compartimentos se pueden extraer, para llevar las dosis a donde sea, cuando sea necesario moverse de casa.

Cortador de pastillas

Cuando las dosis son menores a una píldora, este artículo es ideal para ser exacto. Funciona como un dispensador de pastillas con una navaja, que se desliza por una pequeña bandeja. Se trata, además, de un artículo muy pequeño, por lo que se puede llevar a donde sea sin necesidad de sacrificar espacio o que genere incomodidad

TAMBIÉN LEE El virus que afecta al 70% de la población mundial

Es más común de lo que se cree.

Apps

Bell recordatorio

Esta aplicación permite programar horarios de cuándo y cuáles pastillas deben tomarse, para así no preocuparse por recordarlo. Cuando llega el momento, el celular emite una alarma para que la persona tome el medicamento necesario.

Se distingue por un diseño sencillo que permite que los adultos mayores puedan moverse a través de la aplicación.

Mediasafe

Como la práctica totalidad de las aplicaciones de este estilo, Mediasafe ayuda a tener alarmas que funcionen como recordatorio de cuándo tomarlas. Pero a esto se agrega que permite conocer el progreso y el historial de su consumo. De esta manera, la información que es guardada puede ser mostrada a un médico para que el control de un padecimiento sea más certero.

Consejos

No dependas del celular

Aunque las aplicaciones son de gran ayuda, hay que tomar en cuenta que, en ocasiones, un celular se puede estropear o perder. Para eso, sobre todo si la rutina es nueva, se puede optar por un pequeño papel en la cartera, que servirá los primeros días o semanas en que se consuman las pastillas.

TAMBIÉN LEE Mitos comunes de la incontinencia urinaria

Aunque es común en la vejez, no es parte del proceso regular del envejecimiento, existen causas y recomendaciones.

Lleva un control de las existencias

Es de esperar que, si se utilizan pastilleros o cualquier contenedor que no sea el original, se pierda de vista cuántas pastillas quedan. De ahí es bueno llevar un inventario sencillo para anticiparse a que se agoten.

Cada cosa en su lugar

Los pastilleros se pueden convertir en aliados, pero hay que saber cuáles se pueden sacar de casa y cuáles es mejor dejarlos ahí cuando se tenga un viaje. Conseguir un pastillero extra, más pequeño, para los viajes, es una opción para evitar perder la costumbre de dónde se guardan todas las cosas.

Ayúdate

Para cualquier inconveniente, que un familiar o amigo tengan la información de las pastillas que se consumen es una buena idea. Ya sea que se pierda la lista original, falle el teléfono o tenga que apoyar en conseguir determinado medicamento (con sus dosis), a fin de que no se cometan errores en una situación que puede ser delicada.