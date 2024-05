6 canciones famosas inspiradas en asesinos seriales

Las historias de asesinos seriales han servido por décadas como inspiración a músicos de diferentes géneros para crear sus composiciones. Existe algo de enigmático y fascinante en las personalidades y en los aborrecibles actos de los serial killers que atraen la atención de importantes bandas y compositores a nivel mundial. La sangre siempre ha sido una fuente de inspiración, una especie de musa violenta para el desarrollo de la música y de las artes en general.

Si bien, el death, el doom y el black metal son los géneros musicales con más referencias a la muerte y sangre en sus letras, existen otros géneros considerados menos “oscuros” como el indie, el rap, el blues, la cumbia y el folk que también han tomado como base historias de horror y violencia para crear piezas memorables, algunas de las cuales quizá hayamos cantado o tarareado sin conocer su tenebroso trasfondo. Algunos músicos parecen tener cierta afinidad por los asesinos seriales para crear sus composiciones, logrando piezas memorables que han perdurado en la historia. Aquí revisaremos algunos ejemplos.

JOHN WAYNE GACY JR.

Una guitarra de indie folk acompaña una melódica voz que relata la historia de un tipo que se vestía de payaso y se pintaba la cara de rojo y blanco para divertir a los jovencitos de Chicago. Años después, los cadáveres de 27 de ellos fueron encontrados semienterrados en el sótano de la casa de Pogo, el payaso, como él mismo se hacía llamar. Así comienza la letra de “John Wayne Gaycy Jr.”, canción incluida en el álbum Illinois de Surfjan Stevens, uno de los mejores compositores dentro del alternativo estadounidense independiente; una suave y tétrica melodía que retrata a la vez el aspecto dulce y carismático característico de la mayoría de los serial killers.

Pogo, el payaso, inspiró la canción "John Wayne Gaycy Jr." (2005) de Surfjan Stevens. Imagen: historiahoy.com.ar

MAXWELL’S SILVER HAMMER

El particular ritmo alegre y la dulzona voz de Paul McCartney contrastan con la letra de “Maxwell´s silver hammer”, incluida en Abbey Road, onceavo álbum de los Beatles (1969). Cuenta la historia de Maxwell Edison, un chico de secundaria que asesinó a varias de sus compañeras y maestras con martillazos en sus cabezas. En una de sus entrevistas, Ringo Starr, uno de los integrantes del cuarteto de Liverpool, aseguraba que esta era la canción que más odiaba del repertorio del grupo y que, incluso, le costó demasiado grabar en el estudio. Tal vez el inocente “bang, bang” de Paul McCartney, como onomatopeya al martillo destrozando el cráneo de las víctimas de Maxwell, le parecía a Ringo algo realmente explícito comparado al resto de las composiciones de la banda inglesa.

EVIL

Por más de veinte años, Fred West y su esposa Rosemary se dedicaron a violar y asesinar jovencitas en el distrito de Gloucester, Inglaterra. El reino de terror de la pareja, que acabó con la vida de al menos 12 chicas, culminó con el ultraje de West a una de sus propias hijas. Esto condujo a la policía a investigar las propiedades de West. Enterrados en el patio de su casa encontraron innumerables restos humanos, de los cuales uno pertenecía a Heather, la primera hija del matrimonio, y otro a Ann, la primera esposa de West. La pareja fue sentenciada a morir en la cárcel. Fred cometió suicido meses después de la sentencia. Rosemary aún permanece cautiva en una lúgubre prisión británica. Interpol, banda neoyorkina de indie, retoma en “Evil”, canción de su segundo disco Antics (2004), la escalofriante historia del matrimonio asesino. En ella, las notas del bajo de Carlos Dengler dan pie a una aterradora conversación entre Fred y Rosemary, donde él promete a ella el perdón de sus abominables actos una vez que ambos se hayan ido al cielo.

Interpol, banda neoyorkina de indie, retoma en "Evil", la escalofriante historia de los asesinos Fred West y su esposa Rosemary. Imagen: El Independiente

JACK THE RIPPER

Desde la perspectiva del que es, tal vez, el asesino serial más famoso de la historia, Morrissey relata en “Jack the Ripper”, lado B del sencillo Certain people I know (1992), una introspección del feminicida antes de perpetuar el crimen contra una prostituta. Jack, a través de la aterciopelada voz de Morrissey, dedica a la meretriz unos versos tan desgarradores como inquietantes: “Tu cara es tan mala como tu vida / ven a mis brazos / no quieres, pero no te niegas / te conozco bien / nadie me conoce / nadie sabe nada de mi vida / puedo irme y venir cuando quiero / puedo quedarme si así lo deseo”. Los crímenes de Jack el destripador, a finales del siglo XIX, causaron tal conmoción y cobertura mediática que lo convirtieron en el más célebre de los asesinos seriales. No solo han servido como inspiración para la creación de música, sino también para películas, documentales y obras de teatro. Aunque, a la fecha es considerado un ícono de la cultura pop, aún se desconoce la identidad del asesino.

PUMPED UP KICKS

Robert, estudiante de una secundaria norteamericana, es un niño que ha sido víctima del acoso escolar por años. Hoy planea una venganza desde su recámara: tiene un cigarrillo en la boca y la pistola de seis tiros de su padre en la mano. Va por ellos, sus compañeros de escuela, y más vale que corran, que corran muy rápido, mucho más rápido que sus balas. Aunque la banda Mark Derek Foster y el resto de la banda ha negado rotundamente que su canción “Pumped up kicks”, sencillo debut lanzado en 2010, haya sido basada en la masacre de Columbine, la sugestiva letra de la canción hace recordar la violencia perpetuada en 1999 dentro de las instalaciones de la preparatoria, donde doce estudiantes y un profesor perdieron la vida tras los tiroteos de Eric Harris y Dylan Klebold, dos adolescentes quienes, a todas luces, reflejan el perfil psicológico de Robert, protagonista de la canción.

Los asesinos de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, reflejan el perfil psicológico de Robert, protagonista de Pumped up kicks. Imagen: Archivo

MIDNIGHT RAMBLER

Let it bleed (1969), octavo disco de los Rolling Stones, cuyo nombre hace una parodia sangrienta al Let it be de los Beatles, contiene como pieza inicial del lado B a “Midnight Rambler”, una especie de mini biografía de Albert de Salvo, el Estrangulador de Boston. Mick Jagger y Keith Richards, compositores, invitan a los escuchas a cerrar las puertas, a cuidar a sus hijas, a resguardarse en la noche; el vago de medianoche, Albert de Salvo, podría rondar su casa. El Estrangulador de Boston acabó con la vida de 13 mujeres. Una infancia marcada por abusos y violencia por parte del padre dieron como resultado a uno de los asesinos seriales más brutales; un asesino que, tras su confinamiento en una prisión de máxima seguridad, fue encontrado muerto a manos de sus propios compañeros. La contracultura de principios de los 70 permitió que “Midnight Rambler” se convirtiera en un himno a la violencia y una visión de la liberación sexual femenina desde la mirada de los hombres.

PSYCHO KILLER

Gracias a la popularidad de la serie de Netflix, uno de los más famosos serial killers de la era reciente es Jeffrey Dahmer. El monstruo de Milwaukee, como era conocido, fue el causante del asesinato de 17 personas, así como de la profanación de cadáveres, necrofilia y canibalismo. Un conocidísimo y pegajoso riff de bajo abre “Psycho Killer”, canción debut de la banda norteamericana Talking Heads (1977). La pieza fue reconocida a nivel mundial, al grado que el Salón de la Fama del Rock and roll la incluyó dentro de las 500 principales canciones que le dieron forma al género. Su letra refleja el estado mental del protagonista, un terrible trastorno emocional colmado de nerviosismo, ansiedad y aislamiento, así como una incapacidad franca de entablar una conversación con otra persona, criterios mayores en la patológica personalidad de Dahmer. “Mejor corre, corre, corre muy lejos”, parece advertir David Byrne en sus coros, “antes de que te alcance y te haga daño”.