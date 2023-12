Qué nutrientes aporta comer chapulines

Normalmente cuando queremos adquirir nutrientes y tener una dieta balanceada pensamos en alimentos como carne, frutas, verduras, cereales, entre otras opciones. Sin embargo, hay alternativas poco comunes que pueden llegar a ser mucho mejores que las que conocemos y consumimos habitualmente, tal como los chapulines.

Los insectos se han convertido en una de las mejores opciones para obtener nutrientes, añadiéndolos a todo tipo de platillos o bien, comiéndolos directamente sin ningún complemento.

Cabe aclarar que no cualquier insecto te aportará vitaminas y minerales, pero te sorprenderás al saber todos los beneficios de opciones como escamoles, chicatanas, chapulines, entre otros.

Chapulines, una gran fuente de proteína y otros nutrientes

Los chapulines son uno de los insectos más populares y consumidos en nuestro país, no solo por su sabor, sino también por toda la carga nutricional que contiene este pequeño animal.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los nutrientes que contienen los insectos comestibles son:

Potasio

Vitamina A

Componentes de vitamina B y C

Calcio

Riboflavina, ácido pantoténico, biotina y tiamina

Lo anterior mencionado es de forma general ya que cada insecto comestible tiene su propio valor nutricional, pese a esto, es importante destacar que los chapulines son una gran fuente de vitaminas, minerales y proteínas.

En un boletín de la UNAM publicado en el año de 2002, José Manuel Pino Moreno, del Instituto de Biología de la UNAM, aseguró que los chapulines contienen una gran cantidad de proteína en comparación con otros alimentos. Por ejemplo, el maíz contiene 7 u 8% de proteína, mientras que el porcentaje en los chapulines es de 72.92% en 100 gramos.

Otra de las ventajas de añadir chapulines a tu dieta es que se digieren con facilidad. El chapulín contiene 62.93% de proteína total, de la cual el 89.63 es digestible, según los estudios realizados.

Si todavía no tienes suficientes razones para consumir chapulines deberías cambiar de opinión al saber que estos insectos no tienen colesterol. "Si comparamos insectos contra carne, esta última tiene proteína, hierro, pero también colesterol y los insectos no. Tienen esta fuente de proteína digerible, pero no tienen grasa que se asocie a enfermedades cardiovasculares o riesgo cardiovascular", así lo aseguró Mariana Isabel Valdés Moreno, jefa de la carrera de Nutriología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.

TAMBIÉN LEE Conoce la manera de limpiar a tu perro sin bañarlo

Evita daños o complicaciones de salud

Insectos, la nueva alternativa para cuidar el medio ambiente

Según lo expuesto en un estudio de la Universidad de Helsinki, los insectos comestibles podrían ayudar a reducir el impacto ambiental generado por el consumo de carne, ya que al reemplazar alimentos de origen animal por insectos se reduciría de forma significativa el calentamiento global y el uso de agua y tierra hasta en un 80%.

Mariana Valdés afirmó que ya existen iniciativas como la propuesta de la Comisión EAT-Lancet para reemplazar el consumo de carnes por fuentes vegetales o insectos ya que son un buen recurso para cuidar el medio ambiente porque "en términos de salud planetaria y sistemas alimentarios, son una buena alternativa".

A pesar de ser muy populares, todavía hay personas que se resisten a comer insectos como los chapulines ya sea por su aspecto o textura, pese a esto, consumirlos podría traerte más beneficios de los que crees.