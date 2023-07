Lo que hay detrás de las arrugas

Dicen que conforme pasa el tiempo, no sólo acumulas más años, sino también más preocupaciones. Para algunos una de esas preocupaciones es su piel.

Las arrugas pueden representar un símbolo de madurez y años vividos. Uno de los ejemplos más famosos es el de la actriz italiana Anna Magnani, quien le decía a su maquillista: "déjame todas las arrugas, no las toques, he tardado toda una vida en conseguirlas”, pero también hay quienes prefieren ocultarlas o incluso prevenirlas.

De acuerdo al licenciado en Cosmetología y Nutrición con certificación en aplicaciones estéticas, Alejandro Reyes, la piel es “nuestra carta de presentación al mundo”, por ello compartió consejos para mantenerla saludable.

Describió a las arrugas como uno de los principales factores del envejecimiento, caracterizadas “porque hay hundimientos en la piel debido a una pérdida de elasticidad derivada de factores ambientales, el paso de los años, genéticos y malos hábitos”.

1. Sólo hay un tipo de arrugas

El cosmetólogo compartió que existen las llamadas “arrugas mímicas” que son producidas por los gestos. Además, también están las “estáticas”, las cuales se van formando sin que haya algún movimiento.

2. Aparecen hasta los 30

Hay controversia en cuanto a la edad. Dijo que “algunos dicen que a partir de los 30, pero ahorita en este tiempo vemos a gente muy joven que tiene ya arrugas”. Reveló que desde los 25 se empiezan a formar debido a que hay disminución de colágeno a partir de esa edad.

“El colágeno es muy importante para la piel porque son fibras que dan sostén”. La elastina juega el mismo papel.

Es una cadena, ya que al perderse el colágeno empieza a haber flacidez y la flacidez empieza a generar las líneas de expresión.

“Primero se llaman líneas de expresión, que son líneas finas y éstas, con el paso del tiempo y si no nos cuidamos, van formando una arruga más profunda”.

3. Las arrugas se previenen a los 20

Para Alejandro Reyes lo ideal es cuidarse siempre: “no es que usemos productos antiedad, pero sí establecer el hábito de lavarnos la cara desde que empieza a haber un granito, desde los 13 o 15 años, y usar las cremas correspondientes”.

Después de los 25 es la edad ideal para usar productos antiedad: “debemos entender que todo tiene un momento, a veces nos queremos poner una crema de arrugas y tenemos 20 años y es una crema para una señora de 40, claro que no te va a funcionar, o te va a sacar acné”.

4. Las arrugas se eliminan

De acuerdo al especialista existe una edad donde es posible. Cuando una arruga es reciente: “si tengo 28, 27 años y ya me sale una línea de expresión y voy y me la trato, la puedo eliminar”.

“La gente se trata cuando ya cuando hay arrugas. Debemos de prevenir antes de que nos salgan las arrugas, porque entre más tiempo tenga más difícil será disminuirla”.

5. El botox es malo

Para él no es malo, pero siempre es mejor prevenir para que no se tenga que usar. Desde su punto de vista, su labor está centrada en tratamientos no invasivos. En cambio hace tratamientos preventivos.

“No tengo nada en contra del botox, al contrario. Pero siempre les digo ‘es mejor como prevenir, hay otras opciones a utilizar rellenos que es un poquito más invasivo y lo tienes que seguir haciendo”. Y declaró que llega un momento en que la piel bajo el abuso de este método se deforma o se hincha.

Reiteró que su consejo es comer bien, hidratarse, realizarse algún tratamiento de prevención, antes de llegar a esta circunstancia y esperar que el botox mejore tu vida.

6. Los líquidos y la alimentación influyen en las arrugas:

Sí: “para tener una piel sana”, dijo el especialista, “debemos tener una buena alimentación, comer suficiente de todo”. Aunado a esto hay que tener una buena hidratación, ya que la ingesta de agua se refleja en la piel. Incluso, dijo, “puedes tener piel grasa y aun así tenerla deshidratada”.

La falta de agua deriva en la formación de arrugas y líneas de expresión. “La piel se ve cansada, sin luz, apagada”, ya que las personas no toman agua, pero sí prefieren bebidas como refresco o cerveza.

6. Las personas de piel blanca se arrugan más rápido

Dijo que es cierto: “las pieles blancas tienden a ser más finas, más delgadas; las pieles más oscuras. Entre más morenas, son pieles más gruesas. Entonces, obviamente una piel blanca es más delicada, se va a secar más, se le van a notar más las líneas de expresión, se va a quemar más rápido y una piel oscura es mucho más tolerante”.

7. Tu posición al dormir te genera arrugas

Su respuesta fue afirmativa, ya que “si siempre te duermes de un lado y haces presión, se va a marcar más de ese lado”. Su recomendación es dormir boca arriba.

8. El sol envejece

Existe algo que se llama fotoenvejecimiento ocasionado por la sobreexposición al sol. La piel envejece prematuramente.

Ante ello, Alejandro exhorta a no escatimar en el precio del protector solar. Hay que buscar el que genere comodidad. Y ya no hay excusas, debido a que existen diferentes presentaciones para todos los gustos. Su aplicación debe ser cada cuatro horas, según manifestó Alejandro.

Identifica tu tipo de piel

Existen formas de identificar el tipo de piel desde casa. Pese a ello, Reyes hizo un llamado a ir con un especialista.

“Me ha pasado en ciertos casos de que las personas piensan que tienen la piel grasa nada más porque tienen poco brillo, pero la piel debe de tener un brillo normal. Y por eso se empiezan a poner productos para piel grasa y se lastiman su piel o se causan algún otro problema, como sensibilidad, porque los productos para pieles grasas tienden a ser muy secantes”.

Para conocer tu piel, enumeró características de cada tipo. En el caso de las secas, externó que es cuando te levantas y sientes la piel estirada o te aplicas maquillaje e inmediatamente se absorbe o se marcan más las líneas de expresión.

En cuanto a la piel grasa, muestra un poro dilatado y hay brillo en ciertas zonas. Una piel normal “se ve bonita en todos los aspectos”, aunque reconoció que es menos frecuente encontrar pieles así. Por último, una piel sensible es cuando te tocas y te enrojeces.

Su mensaje final para los laguneros ante las condiciones climáticas actuales, fue “no dejarse de aplicar protector solar”, además de hacer ejercicio, tomar agua, comer bien, y hacerse una limpieza facial al menos una vez al mes.