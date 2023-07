¿Llegaste al tercer o cuarto piso?

Cada que cambiamos de ‘piso’ en nuestra vida, la mayoría entramos en crisis. Al llegar a los 30, 40, 50 años, e incluso al llegar a los 20 años, existe esa preocupación de lo que consideramos un cambio de vida. Esto es completamente natural. Estamos acostumbrados a manejarnos por ciclos y hacemos una evaluación de lo logrado y lo que nos falta. La situación es benéfica si le damos la perspectiva adecuada y no permitimos que la ansiedad se apodere de nosotros al llegar a determinada edad. Lo mejor es evaluar y elegir hacer cambios para tener una mejor calidad de vida.

A medida que nos adentramos en la edad adulta, la salud física y mental adquiere una importancia aún mayor. Los estilos de vida agitados, las responsabilidades crecientes y los cambios en nuestro cuerpo nos recuerdan la necesidad de cuidarnos de manera integral. Por eso, desde siempre, a cualquier edad, la salud debe priorizarse y buscar mantener un equilibrio en nuestro estilo de vida.

Actividad física: siempre

Para una buena salud hay factores muy importantes, que no debemos perder de vista. Uno de ellos es la actividad física, que siempre debe estar presente. No dejarla para mañana, ni para el próximo año o para cuando tengas tiempo, porque ese ‘para cuando’ nunca llegará.

Iniciar una rutina de ejercicios después de los 40 o 50 años te costará el doble. Si ya rondas por estas edades, no abandones, porque es fácil hacerlo si sientes que no puedes y no estás acostumbrado a la actividad física. Si estás en la antesala, en los 30, deja el sedentarismo y aprovecha el tiempo para crear un buen hábito.

Alimentación: lo mejor para tu organismo

Considera siempre el proveer a tu organismo de los mejores nutrientes. A partir de los 30 busca asesoría alimenticia, así te darás cuenta de los alimentos que puedes integrar en tu dieta para mantener una salud óptima y acorde a tu estilo de vida. El metabolismo disminuye con la edad, lo que puede llevar al aumento de peso. Mantener un peso saludable reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras afecciones relacionadas con la obesidad.

Salud mental, a cualquier edad

Ve a terapia. No estamos exentos de que se presenten en nuestra vida acontecimientos que nos desestabilicen a nivel emocional. A cualquier edad, elige siempre la terapia. Si experimentas cambios significativos en tu estado de ánimo, dificultades para afrontar el estrés o síntomas persistentes de ansiedad o depresión, no dudes en buscar apoyo de un profesional de la salud mental, no dejes el factor emocional en un segundo plano.

Prevención

Los chequeos médicos son obligatorios a partir de los 40 años, pero lo más aconsejable es que inicies a los 30 años. Esto te ayudará a prevenir enfermedades y mantener tu organismo en buen estado. Realiza chequeos médicos regulares para controlar la presión arterial, colesterol y azúcar en sangre, y adopta hábitos saludables como no fumar y limitar el consumo de alcohol para mantener un corazón sano.

También recuerda que a los 30 años ya debes de contar con un seguro de gastos médicos mayores, porque muchas enfermedades aún no se han manifestado a esta edad y puedes obtener una cobertura total. Cuando una enfermedad se manifiesta, se excluye o se restringe la atención al contratar uno de estos instrumentos. Cuanto antes, mejor.

Recuerda que cuidar de ti mismo es un regalo que te haces a ti y a quienes te rodean. Prioriza siempre tu salud y disfruta de cada etapa de la vida con bienestar y vitalidad.