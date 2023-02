La alimentación del diabético

“Si todas las personas sanas comiéramos como una persona con diabetes que se cuida, no nos enfermaríamos de eso”, asegura Kim Sahori Nájera, nutrióloga clínica y educadora en diabetes.

Para la especialista, es importante que las personas diagnosticadas con algún tipo de diabetes cambien sus hábitos para así tener una mejor calidad de vida, educándose en su alimentación.

“Lo más sano es que llevemos una alimentación limpia, sin alimentos ultraprocesados, sin azúcares ni harinas; metiendo más fibras, más frutas y más cereales integrales. Y más que un alimento en sí, es importante la mezcla de alimentos y su absorción”, dice Kim Sahori.

El tiempo en que absorben los alimentos la glucosa en el cuerpo varía mucho y depende de su mezcla con otros alimentos.

“Te pongo un ejemplo bien sencillo: si yo a un paciente le doy arroz blanco, probablemente le va a subir su glucosa, pero si ese arroz lo cambio por integral, le pongo fibra como brócoli, nopales, cualquier verdura y puede que pollo cocido o alguna otra proteína, ya va a bajar mucho la absorción que tenía por sí solo el arroz blanco”, explica la también nominada, y una de las seis semifinalistas, en la categoría Nutrióloga con mayor impacto en el desarrollo del bienestar en México de los premios BienFest 2022.

Identificar y leer el etiquetado de los productos que se consumen es de gran importancia, independientemente de si la persona tiene diabetes o no.

La nutrióloga aconseja buscar alimentos simples, que estén lo menos procesados posible, ya que esta alteración les quita los nutrientes que le sirven al cuerpo una vez consumidos.

A esto se suma la regulación en el consumo de azúcar, ya que actualmente hay variedad de opciones en el mercado que tienen el azúcar “escondido”.

“Hay alimentos que te dicen que son bajos en azúcar o no tienen azúcar, pero el azúcar puede tener hasta cincuenta nombres comerciales, entonces hay que leer las etiquetas porque viene disfrazado con muchísimos nombres. Yo siempre les digo a mis pacientes que si no pueden pronunciar el producto o el ingrediente, mejor que no lo compren. A todo lo refinado le quitan la fibra, así que hay que buscar versiones integrales”.

CUÍDATE DE LOS EDULCORANTES

La nutrióloga Kim Sahori Nájera recomienda consumir edulcorantes naturales, ya que otros productos comerciales pueden resultar nocivos para la salud.

La stevia natural, la fruta del monje, la vainilla y la canela son ingredientes naturales que se pueden usar con confianza para endulzar los alimentos y bebidas.