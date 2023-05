Infarto le arrebata la vida al jugar futbol

Cuando se disponía a iniciar un partido de futbol, un aparente infarto terminó con la vida de un hombre en plena cancha la tarde de ayer sábado en Saltillo, sus compañeros trataron de reanimarlo.

Los hechos se registraron en la Unidad Deportiva La Maquinita, donde Héctor "N", jugador del equipo Jabatos Bellavista, comenzó a prepararse para iniciar un partido de futbol, por lo que inicio su calentamiento en la cancha.

Tras iniciar el partido, repentinamente Héctor se desvaneció sobre la cancha, por lo que de inmediato lo sacaron cargando para continuar con el juego, pensando que se trataba de un simple desmayo.

Sin embargo no fue así, pues al tratar de reanimarlo notaron que no respondía, por lo que de inmediato pidieron la presencia de paramédicos a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, mismos que confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de Investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo las diligencias de campo correspondientes, y posteriormente se ordenó el traslado del cuerpo al Semefo, a fin de practicarle la necropsia de ley y con ello determinar las causas de su muerte.

Se espera que en las próximas horas acudan familiares a reclamar sus restos, y no se descarta que compañeros de equipo le rindan un homenaje, para después darle sepultura.