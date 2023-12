Francisco Martín Moreno da un giro hacia la ficción pura en su novela Dime que no es cierto

El escritor mexicano Francisco Martín Moreno ha decidido tomar distancia respecto a la política y la historia, descansar, tomarse un respiro y dirigir su escritura a un lugar más lúdico como lo es la ficción a secas. De esa exploración sobre la condición humana ha resultado la novela Dime que no es cierto (Alfaguara, 2023), la cual el autor ya presentó en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En total, son 440 páginas que abordan la vida de Alonso Roel, un magnate que acude a una bruja para conocer su destino y cuya revelación ocasiona una serie de conflictos en su existencia. Sí, el autor ha tratado de alejarse de los sinsabores de la política, pero durante la novela aparecen elementos propios de la historia nacional: la traición, la envidia, el poder, el engaño, los celos y el deseo insaciable de venganza.

En entrevista, Francisco Martín Moreno comparte el origen de esta obra. Comenta que tuvo un programa de televisión, El refugio de los conspiradores, donde se analizaba la historia. Tras trece años y cerca de mil programas emitidos, sumados a sus 25 novelas y ensayos de historia, consideró que era el momento de probarse en otro mundo.

“La había recomendado a un amigo chelista que solo interpretaba a Pablo Casals, le digo: ‘¡Oye! ¿Por qué no pruebas con Brahms, con Haydn, con Schubert, con todos estos músicos y los modernos también?’. Y probó, se encantó y me dijo: ‘¡Oye! ¿Y tú por qué no haces lo mismo? Ya, intenta una novela donde nada más todo sea ficción, donde todo sea mentira, una novela sin hilo conductor de la historia’. Y sí, me gustó la idea de probar, sobre todo, otra posibilidad en el mundo de las fantasías”.

Francisco Martín Moreno busca conquistar al lector por medio de voces esotéricas, dando inicio a la lectura de tarot que marcará y cambiará por completo la vida de Alonso Roel. Se trata de un apasionado viaje hacia las entrañas de las pasiones desbordadas, las venganzas y el infierno de los celos.

“Finalmente, no sé quién habita en mi interior, porque la idea era esa y fue un trabajo tremendo. Por un lado, tuve que ponerme a estudiar cómo funcionaba el tarot, la lectura y las líneas de la mano, pero también tuve que meterme a estudiar los celos. ¿Qué pasa con los celos? ¿Hasta dónde llega la venganza? Y entonces entendí que, al estilo de los capos sicilianos, quien trama una venganza y la ejecuta, cava dos tumbas: la del vengado y la del vengador. No acabas nunca con la vendetta”.

Dime que no es cierto, la más reciente novela de Francisco Martín Moreno, se encuentra disponible tanto en librerías como en plataformas digitales.