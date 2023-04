El cuidado de los ojos de personas diabéticas

La diabetes es una enfermedad multifactorial, que a su vez puede desencadenar varios problemas en el organismo. Los ojos son uno de los órganos que puede verse más afectado, al grado de que incluso se pierda la vista.

Por esa razón, Ricardo Sánchez Salazar, oftalmólogo especialista en oftalmología diabética, habla con +SALUD sobre los padecimientos a los que se deben procurar más cuidado, a fin de que los daños sean menores y la persona pueda continuar su vida con normalidad.

Y es que distingue tres principales problemas, unos menos peligrosos que otros: la catarata, la retinopatía diabética y el daño neurológico en los movimientos oculares, conocida como oftalmoplejia diabética, en donde los pacientes empiezan a ver doble.

“La catarata se puede solucionar con un tratamiento quirúrgico y no implica una gran pérdida de la visión, la neuropatía con tratamiento médico se puede resolver la mayor parte de las veces, pero el problema con las personas diabéticas es la retinopatía diabética, que es un problema mundial, pero con un porcentaje muy elevado en México”, dice.

Y es que según el especialista, se estima que alrededor de 10 al 13 por ciento de los 126 millones de mexicanos tiene diabetes. De ellos, unas 2 millones de personas tienen retinopatía diabética, siendo más de 300 mil quienes tienen una etapa avanzada de la enfermedad, lo que los puede llevar a perder la vista.

La prevención

Sánchez Salazar dice que lo mejor siempre será prevenir. Sin embargo, con la diabetes se ha demostrado que son pocas las personas que tienen la precaución de monitorearse periódicamente.

“Lo que se recomienda es que cuando el paciente le es detectada la diabetes, debería asistir con un oftalmólogo para ver que no tenga daño en su retina. Pues muchas veces cuando ya se detecta, el problema de la retinopatía ya tiene años, pues la misma diabetes se suele encontrar de manera fortuita, no porque haya prevención. Esto se agrava porque la retinopatía no da molestia en sus primeras etapas. Puede ver bien, pero si se le revisa es posible presentar ligeras hemorragias, alteraciones, que si las dejamos van a conducir irremediablemente a la ceguera”.

De acuerdo al especialista, las revisiones periódicas se deben hacer en un periodo que no supere los cinco años una vez que ha sido detectada la enfermedad, esto porque después de los cinco años es cuando más se empieza a desarrollar la enfermedad, aunque sin síntomas, y todavía está en etapas tratables, ya sea con inyecciones o láser, pueden mantener su visión todo el tiempo.

Sin embargo, lo óptimo es hacerla cada seis meses, pues es un tiempo suficiente para que puedan presentarse problemas. Considera que existe “el equipo hay para saber qué es lo que tiene un paciente, pero el problema es que las personas no asisten a los consultorios”.

La necesidad del cuidado

Sánchez ve que la diabetes ha aumentado por los cambios de los hábitos alimenticios, además de que ha crecido la esperanza de vida de las personas que padecen la enfermedad, lo que los lleva a tener hijos que, con el tiempo, arrastran también el mismo problema.

También ha visto que las etapas graves del padecimiento se suele encontrar en personas en etapa productiva, en edades que oscilan de los 30 a los 40 años, lo que la vuelve más agresiva.

Desgraciadamente la diabetes en etapas graves suele encontrarse en personas en etapa productiva, entre los 30 o 40 años. Entre más joven es un padecimiento más agresivo. Y quedarse ciego a esa edad, es un problema bastante severo.

A esto se suma que, una vez pasado el susto inicial al recibir la noticia de su nueva condición, las personas sólo se cuidan por un periodo corto. En un par de años regresan a los malos hábitos, según ha visto el oftalmólgo, lo que se traduce que tienen mayores posibilidades de sufrir una enfermedad grave, no sólo en los ojos, sino en los riñones y en otros órganos.

Para esto, los especialistas se coordinan entre ellos, para cuidar de manera integral la salud del paciente, quien debe comprender que a partir de que le es diagnosticada la diabetes deberá asistir a revisiones periódicas durante toda su vida, y tener siempre presente que su manera de llevar el día a día debe ser diferente, siempre en un estado de alerta. Lo ejemplifica de la siguiente manera:

“Si son cosas sencillas se debe tener cuidado. Si es en las primeras etapas, cuando es conocida como una etapa no proliferativa, existen pequeñas venitas que no van a dar ninguna molestia, pero si se deja eso va a ocasionar una enfermedad más grave que se llama retinopatía proliferativa. Ésta puede ocasionar que crezcan nuevas venas que no están bien formadas, y que ocasionan muchos daños dentro del ojo, como hemorragias o hasta la pérdida total de la visión. Cuando están en etapas iniciales es cuando se puede controlar con láser o intervenciones, pero es más útil cuando hay un acompañamiento de la diabetes”.

Del 10 al 13 por ciento de los mexicanos tienen diabetes. 2 millones tienen retinopatía diabética; 300 mil, una forma agravada de la enfermedad.

Una persona con diabetes tiene 20 veces más posibilidades de quedarse ciega que una persona que no es diabética.