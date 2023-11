Desaparecida, carpeta de investigación por denuncia de estudiante de la UJED

Carolina es un nombre ficticio y lo utilizaremos para proteger su identidad. Es estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud (Facsa) de la UJED de Gómez Palacio y fue quien denunció a Omar "N", adscrito al departamento de Investigación de Psicología por presunta grabación y posesión no consensuada de videos con explícito de índole sexual.

Ayer, declaró que está desaparecida la carpeta de investigación (CDI/FGE/R2/LRD /05275/23) que se le asignó el 28 de octubre de 2023 en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Familia y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Durango. Según dijo, ellos la enviaron al Centro de Justicia para la Mujer de Gómez Palacio y de ahí, se turnaría al estado de Durango.

"Pero nos avisaron que la carpeta está desaparecida, vas y preguntas aquí en Gómez Palacio y nos dicen que se mandó hace dos semanas a Durango y en Durango marcan para acá y dicen que en tres días se las mandan, está desaparecida".

Carolina, otros dos alumnos (mujer y hombre) y el maestro, acudieron a finales de octubre a un concurso a Durango capital y se quedaron en un Airbnb (servicio de alojamiento con dos habitaciones). Después de ducharse, la joven encontró una cámara oculta en un cargador inteligente, propiedad de Omar "N". Antes de eso, dice que estaba sugestionada pues el profesor le había hecho comentarios incómodos durante el viaje y en su ponencia.

"Me le quedé viendo al cargador, algo me llamó la atención y cuando me le acerqué pude ver el lente de la cámara, parecía una cámara y fue cuando decidí tomarle foto a la marca de ese cargador para ponerme a investigar... lo dejé conectado como estaba, me metí a investigar y efectivamente era una cámara espía y estando conectado a la luz grababa todo, ahí es cuando yo decido agarrarlo para esconderlo", narró.

Después de un rato, Omar "N" se dio cuenta de que el cargador ya no estaba en el sanitario y comenzó a interrogarlos, primero de forma amable y hasta lo tomó con humor pues pensó que era una broma y que se lo habían escondido.

"Como mis compañeros tampoco sabían que yo lo traía, yo continué diciendo que yo no sabía. Pero cuando mi compañero se tenía que ir a la ponencia porque solo él faltaba de exponer, el profesor le dice que él se retire pero que nosotras no nos vamos a mover de ahí hasta que el cargador aparezca". Cuando el alumno salió del departamento, empezó la agresividad.

SE PUSO AGRESIVO

"El profesor se empezó a poner más agresivo, alterado, a decirnos que cómo iba a desaparecer, yo le continuaba diciendo que por un cargador no se podía poner así, incluso cerró la puerta del patio, se aseguró que la puerta del departamento estuviera cerrada y nos sacó todo de las maletas".

Empezó a esculcar el equipaje del joven sin su consentimiento, al tiempo que le gritaba a las alumnas que no estaba haciendo nada malo y que solo quería asegurarse de que no tuvieran el dispositivo. Después, continuó con las maletas de ellas. "Sacó todo, la ropa interior, el maquillaje, todo lo que traíamos. Yo para ese entonces ya lo había movido (el cargador) a esta bolsa que traigo, que era donde traía todo mi dinero, dije: 'esa no la puede agarrar, es más personal', lo metí en un calcetín y lo escondí en esta bolsa, ya después cuando la quería revisar, yo le dije que era un calzón en realidad y que no iba a dejar que viera mi ropa interior…".

Más tarde Carolina llamó a sus padres y les pidió que fueran por ella a la ciudad de Durango.

El viernes 27 de octubre se reunieron las familias de los afectados y la madrugada del día 28, Carolina presentó su denuncia. En un inicio, se dijo que en esa cámara había más de 30 grabaciones de personas con el cuerpo expuesto, además de que el docente ya había hechos viajes anteriores a congresos estudiantiles, así como con un equipo de futbol femenil que tenía a su cargo.

El pasado lunes hubo una marcha pacífica por parte de estudiantes, exalumnos, padres de familia y sociedad civil para exigir una respuesta a las autoridades de la Facsa.

El director Román de Santos Sánchez informó que Omar "N" había presentado su renuncia voluntaria, al igual que Efraín, jefe de la carrera de Psicología y a quien los universitarios acusaron de supuesto encubrimiento. Además de ellos, la comunidad estudiantil también ha señalado a otros trabajadores por presunto acoso, maltrato y hostigamiento.

Afuera de la Facsa, hay una lona con nombres como Dolores, Gerardo A., Gerardo G. y Calvillo. Plasmaron frases como: "catedráticos misóginos", "quiero estudiar segura", "maltratadora, humillar no es educar", "qué p... asco nos da pertenecer a Facsa" y "¿cuántos alumnos más se necesitan abusar?"

SIN ACUERDOS

Carolina comentó que el lunes tuvieron una reunión de unas siete horas con el rector Rubén Solís Ríos, en el Instituto de Bellas Artes de la UJED de Lerdo pero que no se llegó a ningún acuerdo.

Les dijeron que Omar había renunciado pero que el resto de los docentes que han sido señalados serian separados de su cargo pero que continuarían en la Facsa.

"¿Cómo pueden hacer eso?, eso mismo hicieron en su momento con Omar, lo quitaron frente a grupo y lo mandaron a Investigación y por eso nos grabó a nosotras. Nosotros queremos que los saquen de la escuela, no los queremos como parte de la Facultad de Ciencias de la Salud. Ellos nos dicen que ya los quitaron de su puesto pero que van a seguir perteneciendo a la facultad porque hasta que no se compruebe que son culpables, no los pueden sacar".

La joven aseguró que las instalaciones de la Facsa seguirán tomadas hasta que la Universidad dé una respuesta y seguimiento a cada uno de los testimonios estudiantiles.

Exigen la destitución del director, así como de aquellas personas que han sido señaladas por lo antes expuesto. Dijo que desde hace años no conocen el Reglamento interno y que tampoco conocen el Protocolo de Actuación para casos de Violencia de Género en la UJED.