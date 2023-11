Marchan por supuesto acoso sexual y toman la Facsa de UJED Gómez Palacio

Un nutrido grupo de estudiantes y exalumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud (Facsa) de la UJED campus Gómez Palacio marcharon esta mañana para denunciar supuestos casos de acoso sexual, hostigamiento y abuso de autoridad por parte de la menos cuatro catedráticos así como encubrimiento de coordinadores de carrera.

(FERNANDO COMPEÁN)

Partieron de la clínica No. 53 del Seguro Social y avanzaron por la calzada Jesús Agustín Castro con un megáfono, pañuelos morados, prendas de vestir en color rojo y con pancartas que decían: "Facultad de acosadores", FACSA no me cuida, me cuidan mis amigos", "Cómo voy a aprender si estoy cuidando que no me acosen", "A los estudiantes de les enseña, no se les graba" y "Queremos que se nos proteja como a los docentes". En la movilización se pudo observar a una mujer de la tercera edad con un letrero que decía "la lucha es tan urgente que hasta las abuelitas estamos acá". También había padres y madres de familia.

El sonido de la sirena de un vehículo de Tránsito y Vialidad alertó sobre la marcha mientras la comunidad de la UJED lanzaba consignas. "Señor, señora, no sea indiferente se acosa a los alumnos en la cara de gente" y "No somos uno, no somos diez, pinche FACSA cuéntanos bien".

(FERNANDO COMPEÁN)

La marcha concluyó a las afueras de la dirección que estaba repleta en el acceso principal de letreros de inconformidad. Salió el director Román de Santos Sánchez y su cuerpo académico y las consignas arreciaron además de que estudiantes tomaron el megáfono y comenzaron a leer testimonios de alumnas que presuntamente fueron acosadas sexualmente.

(ANGÉLICA SANDOVAL)

Anteriormente, habían dicho que un docente de nombre Omar "N" grabó a tres alumnos en un sanitario, con su cuerpo expuesto, esto cuando acudieron a un concurso en Durango capital. Supuestamente, había instalado un dispositivo en el baño que simulaba un cargador "pero que en realidad era una cámara de vídeo" en la que había más de 30 grabaciones de estudiantes.

De Santos Sánchez se desdijo en varias ocasiones y no específico si existe algún protocolo de actuación. "Siempre son quejas en los tendederos y en redes sociales, pero en realidad no tenemos quejas formales. Nunca hemos desestimado, incluso cuando hacían tendederos recogíamos todas las quejas y hablábamos con los maestros que estaban involucrados, no se vale que generalicen lo que es Facsa, son 180 catedráticos y hasta ahorita hay señalamientos de cuatro, pero nada legal, yo no he tenido ninguna denuncia formal en el escritorio que diga 'este maestro es acosador'. Nosotros podemos reportarlo, pero la Universidad es quien debe sancionar", comentó.

(ANGÉLICA SANDOVAL)

Mencionó que no han recibido denuncias formales y que hasta ahora, Omar "N" renunció de forma voluntaria a su cargo , mismo que estaba adscrito al departamento de Investigación de Psicología. Indicó que no era docente frente a grupo pero las y los alumnos lo desmintieron.

(ANGÉLICA SANDOVAL)

Efraín Gaytán, jefe de la carrera de Psicología, dejó su cargo considerando que había conflicto de interés porque Omar "N" era parte de su cuerpo de docentes. También se dio a conocer que salió Gerardo, uno de los coordinadores.

Los padres y madres de familia, estudiantes y exalumnos exigieron una respuesta y se determinó tomar las instalaciones de la escuela. Pidieron a autoridades desalojar el edificio e indicaron que tienen años solicitando el Reglamento interno de la escuela pero que no han tenido éxito.