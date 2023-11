'Queremos que nos protejan'

En un hecho histórico, estudiantes y padres de familia tomaron ayer la Facultad de Ciencias de la Salud (Facsa) de la UJED campus Gómez Palacio para exigir a las autoridades educativas una solución en torno a presuntos casos de acoso sexual, hostigamiento y abusos de poder ejercidos contra la comunidad universitaria por parte de algunos catedráticos.

Denunciaron la incapacidad de la universidad para proveer un ambiente seguro, digno y libre de violencia, así como la negligencia para brindar acompañamiento a las personas presuntamente violentadas y denunciantes.

El hecho más reciente ocurrió a finales de octubre del año en curso y hay una carpeta de investigación (CDI/FGE/R2/LRD/05275/23) en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Familia y Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de Durango. La acusación es por grabación y posesión no consensuada de videos con contenido explícito de índole sexual.

El día 26, tres estudiantes asistieron a un concurso a Durango capital y señalan al docente Omar "N" por supuestamente grabarlos dentro del baño con un dispositivo que simulaba un cargador "que en realidad era una cámara de video, de la cual extrajeron la memoria interna y dieron con el paradero de más de 50 videos de alumnos y alumnas jóvenes pertenecientes a la institución con su cuerpo expuesto".

Acusan que se trata de una violación y un abuso a la integridad, constatando un delito contra la intimidad. A raíz de ello, en redes sociales, estudiantes y egresados compartieron distintos testimonios de supuestos acosos sexuales y dijeron que la Facsa ha sido omisa pese a que ya son varios años que se han señalado múltiples violencias de género. "Son años de impunidad, son años de complicidad, son años de silencio, no era paz, era miedo", expresaron.

'QUEREMOS QUE SE NOS PROTEJA'

Antes de tomar la escuela, hicieron una marcha pacífica que salió del exterior de la clínica No. 53 del IMSS hasta la facultad. Llevaban un megáfono, pañuelos morados, vestimenta en color rojo y pancartas que decían: "Facultad de acosadores", FACSA no me cuida, me cuidan mis amigos", "Como voy a aprender si estoy cuidando que no me acosen", "A los estudiantes se les enseña, no se les graba" y "Queremos que se nos proteja como a los docentes".

Concluyeron a las afueras de la dirección del plantel. Pegaron letreros de inconformidad en los accesos principales y gritaron fuertemente: "Señor, señora, no sea indiferente se acosa a los alumnos en la cara de gente" y "No somos uno, no somos diez, pinche FACSA cuéntanos bien".

Salió el director Román de Santos Sánchez y su cuerpo académico y las consignas arreciaron, además de que estudiantes tomaron el megáfono y leyeron el testimonio de una alumna que presuntamente fue acosada sexualmente.

El director no supo explicar si existe algún protocolo de actuación y le "llovieron" reclamos cuando dijo "díganme un solo caso que haya tenido yo aquí de denuncia, si dicen que yo encubro, díganme un solo caso que haya tenido yo".

"Siempre son quejas en los tendederos y en redes sociales pero en realidad no tenemos quejas formales. Nunca hemos desestimado, incluso cuando hacían tendederos recogíamos todas las quejas y hablábamos con los maestros que estaban involucrados, no se vale que generalicen lo que es Facsa, son 180 catedráticos y hasta ahorita hay señalamientos de cuatro pero nada legal, yo no he tenido ninguna denuncia formal en el escritorio que diga 'este maestro es acosador'. Nosotros podemos reportarlo pero la Universidad es quien debe sancionar", comentó.

Dijo que Omar "N" renunció de forma voluntaria a su cargo y que estaba adscrito al departamento de Investigación de Psicología. Negó que fuera docente pero las y los alumnos lo desmintieron. Informó que Efraín Gaytán, jefe de la carrera de Psicología dejó su cargo considerando que había conflicto de interés porque Omar "N" era parte de su cuerpo de docentes. También se dio a conocer que salió de la Facsa, Gerardo, uno de los coordinadores.

Los manifestantes se enfrentaron a Gerardo González, coordinador de la carrera de Psicología y acusado de supuesto acoso y de encubrimiento. "Fuera acosador, fuera acosador", le gritaban mientras él caminaba hacia el estacionamiento y decía que "ellos están en todo su derecho de hacer su manifestación y para eso existen las instancias legales, yo no soy protector de nada, si estoy aquí es porque estoy dando la cara, yo tengo mi trabajo y tengo que seguir haciéndolo, yo estoy desestimándolas (las quejas de las y los estudiantes)". Ayer, se dio a conocer que acudiría el rector Rubén Solís Ríos a atender el tema.

Peticiones

Pliego petitorio de la comunidad estudiantil.

* Piden una respuesta y seguimiento a las situaciones de supuesto abuso y que se agilice el proceso para la presentación de denuncias.

* La no contratación ni restitución de académicos, administrativos y funcionarios que cuenten con antecedentes de denuncias legales, autónomas e institucionales por motivos de abuso y acoso ejercidas al alumno y a otras personas. Exigen el libre acceso al Reglamento interno de la facultad, a los Protocolos de atención a la violencia y a los perfiles de puesto de trabajadores de la UJED.