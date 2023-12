¿Deberías tomar una copa de vino diaria?

Diversos especialistas señalan la existencia de un sesgo en estudios que respaldan la idea de bebe una copa al día. Estos sesgos han llevado a confusiones sobre los posibles beneficios de su consumo.

Un informe de la Comisión Europea de 2022 asocia a toda bebida con alcohol con un alto riesgo de cáncer. Añade que más del 10 por ciento de personas que consumen alcohol padecen cáncer de laringe o del tracto intestinal bajo.

La Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones señalan que el alcohol es causa directa de 60 enfermedades, así como factor de riesgo para más de 200 condiciones de salud.

Bajo esta premisa, su consumo no debería ser recomendado ni catalogado como beneficioso para la salud. Sin embargo, diversos estudios afirman que disminuye la mortalidad cardiovascular, pero ¿esto es cierto?

Entre dudas y verdades

Si bien las contradicciones abundan es necesario aclarar la confusión sobre la reducción de las cifras de mortalidad.

El sitio Cuídate Plus refiere que el especialista Rodrigo Córdoba, menciona que en efecto existe una disminución de riesgo, sin embargo, se anula por el aumento de otros.

“Lo que puede haber es una elección del riesgo pero el resultado final no es de beneficio global poblacional”, indica el portavoz del Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud por parte de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).

Para llegar a la conclusión de la potencial reducción de mortalidad cardiovascular se tomaron en cuenta los efectos entre quienes consumen una copa diaria y los que no consumen ninguna. No obstante, es posible que la comparación se encuentra sesgada puesto que los que se encuentran dentro del grupo de consumo cero es por presentar problemas de salud que ya no les permiten beber con lo cual ya tienen más riesgo de mortalidad.

¿Cuál es el límite?

La Universidad de Oxford realizó un estudio a 245 mil adultos de Reino Unido. Los datos arrojaron que el consumo diario de alcohol está relacionado con un daño profundo en el ADN.

Los telómeros son una parte del ADN encargados de proteger los extremos de los cromosomas y de su longitud depende la longevidad de la persona. Estos se dividen y reducen su tamaño de manera natural conforme pasa el tiempo. Dicho acortamiento se asocia con el riesgo de cáncer o Alzheimer. En caso de acelerar el proceso de acortamiento el riesgo de padecerlas crece.

El límite para no afectar a los telómeros es de 17 unidades de alcohol a la semana. Estos equivalen a una pinta de cerveza al día o cinco copas grandes de vino a la semana. Estos efectos inciden directamente en una menor esperanza de vida.