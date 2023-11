¿Cómo controlar la diabetes?

En el marco del día mundial de la diabetes, el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) precisa formas de control de niveles de glucosa, la presión arterial y el colesterol. Controlar la diabetes contribuye a una vida larga y saludable donde se previenen complicaciones de salud a causa de esta enfermedad.

El sitio oficial detalla que es recomendable crear un plan de autocuidado para controlar la enfermedad, para ello enumera los siguientes pasos.

Factores clave

Lograr niveles ideales puede reducir la probabilidad de tener un ataque al corazón, un accidente cerebrovascular u otros problemas relacionados con la diabetes.

Para controlar la glucosa existe la prueba de A1C, que es una prueba de sangre que mde el promedio de los niveles de azúcar en la sangre de los últimos tres meses. También se utiliza para diagnosticar la prediabetes y la diabetes. El nivel ideal de A1C es menos de 7 por ciento para muchas personas, sin embargo, se debe preguntar al equipo de atención médica para tener en cuenta cuál es la meta individual a mantener.

La presión arterial meta para la mayoría de las personas con dicha enfermedad debe ser menos de 140/90 mm Hg. De igual manera, el médico indicará la medida ideal a alcanzar. El tensiómetro digital es perfecto para medirla en casa.

El ser humano posee dos tipos de colesterol, el LDL (colesterol malo) y HDL (colesterol bueno). El LDL puede acumularse y obstruir los vasos sanguíneos, incluso, puede causar un ataque al corazón o accidente cerebrovascular. Por su parte, el HDL ayuda a eliminar el LDL de los vasos sanguíneos.

El nivel ideal de colesterol lo definirá el médico. Para medirlo existen pruebas de sangre como la prueba panel de lipoproteínas de alta densidad (HDL), panel de lipoproteínas de baja densidad (LDL), prueba de colesterol total o una prueba de triglicéridos.

Dejar de fumar se suma a la lista de factores clave para prevenir efectos nocivos de la diabetes a largo plazo.

Seguir un plan de alimentación

La alimentación es un factor determinante al momento de controlar los niveles de glucosa, la presión arterial y el colesterol. Una dieta realizada por el equipo de atención médica es imprescindible en el cuidado de la diabetes.

“Coma frutas y verduras, legumbres, cereales integrales, pollo o pavo sin piel, pescado, carne magra y leche y quesos descremados o bajos en grasa. Tome agua en vez de bebidas endulzadas con azúcar. Consuma alimentos bajos en calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sal”, se lee en el sitio de NIDDK.

El hábito de la actividad física

El ejercicio debe formar parte de las actividades cotidianas. NIDDK recomienda hacer ejercicio durante 30 minutos o más casi todos los días de la semana. También puede optar por una caminata a paso ligero o natación. De esta manera, ayuda a conseguir o mantener un peso saludable.

Medicamentos

Recibir insulina u otros fármacos suelen ser parte del tratamiento para mantener los factores clave de la diabetes, aún cuando permanezca estable una vez alcanzados los resultados ideales de éstos.

El medicamento depende del tipo de diabetes y cuán bien controle el medicamento las concentraciones de la glucosa en la sangre.

Equipo de atención médica

Además de los profesionales de atención primaria, también es necesaria la visita a otros profesionales de salud entre los que se incluyen: endocrinólogo, nutricionista, oftalmólogo, podiatra, odontólogo, entre otros.

NIDDK recomienda la visita al equipo de atención médica por lo menos dos veces al año, o con más frecuencia si existen problemas para alcanzar los resultados ideales de los factores clave.

Añade prestar especial atención a lo siguiente: “en cada cita, asegúrese de que le midan la presión arterial, le examinen los pies, le controlen el peso y le revisen su plan de autocuidado. Hable con su equipo de atención médica acerca de sus medicinas y si es necesario ajustarlos. Los cuidados médicos habituales le ayudarán a detectar y tratar oportunamente cualquier problema de salud, o incluso a prevenirlo”.

También resalta que “hable con su médico acerca de las vacunas que conviene aplicarse para evitar enfermedades. Estas pueden incluir la vacuna de la influenza (gripe) y la vacuna de la neumonía”.