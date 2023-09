¿Cómo desean envejecer los mexicanos?

De acuerdo con el Consejo Mexicano de Geriatría, si se divide el número de personas mayores de 60 años entre la cantidad de médicos dedicados a esta especialidad, a cada especialista le correspondería atender a más de 17 mil pacientes. Esto significa que gran parte de ese segmento poblacional carece de atención médica adecuada.

Por si fuera poco, la mayor concentración de geriatras se encuentra en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, lo que provoca que en el resto del país se carezca de médicos especializados.

"Para 2050, se estima que las personas de más de 60 años conformarán cerca de 28% de la población total en México", reveló Miriam López Teros, coordinadora de la Especialidad en Nutrición Gerontológica de la Universidad Iberoamericana, al participar en el Tercer Congreso de Nutrición Geriátrica, organizado por la casa de estudios.

Preocupa que la insuficiencia de geriatras ya es un problema de salud pública en México que crecerá en las próximas décadas.

La salud en números

Debido al envejecimiento de la población, los especialistas que atienden las enfermedades más comunes en México tendrán que especializarse en la atención a las personas mayores.

De las personas de 53 años y más, 62.3% percibe tener un estado de salud de regular a malo, reveló la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (Enasem), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De los encuestados, 67.7 % reportó haber asistido a consulta o visita médica en los últimos 12 meses. Por ejemplo, 33.9% asistió al dentista, y 11.3% señaló haber estado hospitalizado o haber tenido alguna cirugía ambulatoria. De toda esta población, 23.3% (seis millones de personas) no asistió a ningún tipo de servicios de salud.

Las enfermedades que la mayoría dijo tener fueron hipertensión arterial (43.3%), diabetes (25.6%) y artritis (10.7%), siendo las mujeres quienes reportaron mayores porcentajes en los principales padecimientos crónicodegenerativos.

Conforme avanza la edad, el porcentaje de población que presentó alguna de las enfermedades más comunes en esta población —cáncer, embolia cerebral, infarto cardíaco, enfermedad pulmonar, artritis, diabetes e hipertensión — fue mayor.

Se dio a conocer que el porcentaje de personas que tienen diabetes fue de 25.6% (22.5% de hombres y 28.1% de mujeres).

Por grupos de edad y género, se identificó mayor incremento para las mujeres de 53 a 59 años; mientras que, para las de más de 60 años, el incremento fue de 10.6 puntos porcentuales.

En el caso particular de los hombres, el mayor aumento de casos de diabetes fue para el grupo de 60 años y más, con nueve puntos porcentuales, y de ocho puntos porcentuales entre el grupo de 53 a 59 años.

Sobre obesidad, los resultados muestran una tendencia al alza tanto en hombres como en mujeres, siendo más acentuada esta condición para las últimas: la diferencia se acercó a los siete puntos porcentuales: 30.1% y 23.3%, respectivamente.

¿Qué pasa con el cuerpo cuando envejece?

El envejecimiento es una etapa natural de la vida, pero hay que estar conscientes, desde la juventud, que hay que cuidar la salud a temprana edad.

Condiciones asociadas al envejecimiento, como la fragilidad y la sarcopenia —que se caracteriza por una pérdida de la masa y fuerza muscular— pueden condicionar que las personas mayores tengan más dependencia funcional, explicó Miriam López Teros, académica del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana (UIA).

Durante el proceso de envejecimiento, dijo, ocurren cambios biológicos, fisiológicos y hasta psicológicos, por lo que, además de la geriatría enfocada en la atención de enfermedades con alta complejidad clínica en los adultos mayores, es prioritario impulsar especialidades asociadas, como la nutrición gerontológica y la psicogeriatría.

Jennifer Mier Cabrera, coordinadora de la especialidad en Nutrición Gerontológica de la UIA, insistió en que se debe entender que el envejecimiento es un proceso natural e inevitable. Por lo tanto, cada persona debe ser responsable de su propia salud desde su juventud. "Al final, todo lo que tú coseches, juntes, hagas o no hagas se va a ver reflejado en cómo vas a envejecer", recalcó.

Indicó que, en otros países, se están impulsando campañas de salud preventiva para no solamente resolver y tratar temas relacionados con enfermedades, sino también para enseñar a la población los mejores hábitos para una vida más plena después de los 60 años.

"El estilo de vida, la nutrición, nuestra carga genética, todo eso va a impactar en cómo vamos a llegar a la adultez y qué enfermedades vamos a tener. Por ello, es importante recalcar que hay que ocuparnos a tiempo por envejecer saludablemente", advierte Cabrera.

Envejecimiento saludable

López Teros advirtió que es necesario que las personas se sensibilicen sobre el envejecimiento, no darle una connotación negativa, porque este proceso, al final del día, es un éxito porque se han ganado años de vida y experiencia.

"El reto son esos años adicionales, cómo los vamos a vivir, con buena funcionalidad, siendo independientes. Y justo eso lo vamos a lograr a lo largo del curso de la vida y no esperarnos a llegar a los 60", enfatizó. "Incluso a esa edad aún podemos cambiar a hábitos más saludables".

La académica definió que el envejecimiento saludable no significa no tener enfermedades, ya que se pueden tener uno o dos padecimientos crónicos controlados y, aun así, ser independiente funcional, económica y socialmente. "A eso se le llama envejecimiento saludable, no el no tener enfermedades como tal", aclara.

Mier Cabrera aseguró que el campo de la nutrición, además del ejercicio físico constante, juega un papel muy importante en este grupo de edad. "Estos son dos componentes claves para poder fomentar la funcionalidad de la persona, sin necesitar alguna ayuda".

"Fisiológicamente hay cambios en los que va disminuyendo la masa muscular, hay descalcificación, desmineralización ósea y un aumento del tejido adiposo que hacen necesaria una rutina de ejercicios en las y los adultos mayores", abunda.

La vejez no es una enfermedad

Muchas personas piensan que la vejez, por sí sola, es una enfermedad, algo que, aunque no se pueda creer, se ha planteado establecer en organizaciones mundiales y por algunos profesionales de la salud. Sin embargo, varios especialistas se han pronunciado en contra.

Hace unos años, se propuso incluir la palabra "vejez" en la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-11) que elabora la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1948, lo cual provocó diversas posturas entre especialistas y académicos del campo de la gerontología y geriatría.

Sin embargo, de acuerdo con la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en México, se aceptó la propuesta de cambiar el título "vejez" por el de "disminución de la capacidad intrínseca asociada al envejecimiento".

Durante el Foro Internacional "La vejez no es una enfermedad. Cambios en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Reflexiones y Críticas", Verónica Montes de Oca Zavala, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que, desde hace años, se lucha contra el "viejismo" (la discriminación por edad hacia las personas adultas) y la discriminación.

"Hay una corriente en gerontología que asegura que mirar a la vejez como una enfermedad, favorece la industria farmacéutica. Aunque la causa más importante de envejecer es el tiempo, no solo es eso, sino también cómo se vive ese tiempo y en qué condiciones", apuntó.

Carmen Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), recordó que, a partir de los años setenta del siglo pasado, se robustecieron varios prejuicios arraigados al considerar a las personas adultas mayores o a la vejez como una enfermedad.

La tendencia del envejecimiento de la población indudablemente es global, ya que, en 2020, el número de personas de 60 años o más superó al de niños menores de cinco años. Somos una sociedad que se está haciendo vieja y no hay más.

"El hecho de que la vejez haya sido puesta en un momento dado como un diagnóstico, provocó la reflexión para que su abordaje sea, indudablemente, multidisciplinario", opinó Carlos D’Hyver De Las Deses, coordinador de Geriatría de la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Nacional Autónoma de México.