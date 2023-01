Buscan representar a México en Robótica

Las preparatorias del Tecnológico de Monterrey se preparan para demostrar sus habilidades en el diseño y programación y ganarse un lugar con el cual representarán a México en el FIRST Robotics Competition 2023, uno de los torneos de robótica más importantes del mundo.

Este año, los equipos abordarán el reto CHARGED UP presented by Haas, el cual se enfoca en los desafíos globales actuales, relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) Número 7 de las Naciones Unidas, que es asegurar el acceso económico, confiable y sostenible de energía para todos y todas.

Por este motivo, para el diseño y elaboración de sus robots las y los participantes deberán inspirarse en el uso de energías renovables a fin de completar las dinámicas requeridas.

A partir del mes de marzo arrancarán las competencias regionales en los diferentes campus; en el caso de La Laguna, esta fase se llevará a cabo del 19 al 22 de marzo.

Los equipos ganadores participarán en la fase final de FIRST® Robotics Competition 2023 a realizarse en Houston, Texas, del 19 al 22 de abril.

La escudería PrepaTec ha sido galardonada a lo largo de su participación con 13 premios durante la fase mundial en las categorías Engineering Inspiration Award, Rooke All Star Award y Rookie, Inspiration Award, entre otras.

Estos logros, impactan favorablemente a los y las estudiantes ya que se les brinda una formación integral que les permite generar habilidades para autogestionar sus talentos, fortalezas e intereses.

FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) es una organización sin fines de lucro fundada en 1989 cuyo objetivo es despertar el interés de estudiantes de nivel preparatoria por el estudio de la ciencia, tecnología y el desarrollo de proyectos innovadores.

Con estos objetivos en común, PrepaTec participa en esta iniciativa desde 2011 como una manera de potenciar las habilidades, trabajo colaborativo, comunicación, creatividad, innovación, responsabilidad social y pensamiento crítico del estudiantado para que se conviertan en las y los líderes que enfrenten los retos y oportunidades del futuro.

Para esta edición se espera una participación de más de 1,340 estudiantes de PrepaTec, que integrarán 31 equipos, los cuales tendrán la oportunidad de diseñar, construir y programar un robot competitivo capaz de cumplir el reto.

