Regresa Selección Nacional de Robótica tras ganar medalla de oro en Suiza

En medio de una algarabía, ayer viernes fue recibida en el Aeropuerto Internacional "Francisco Sarabia" de Torreón la Selección Nacional de Robótica integrada por estudiantes del Colegio Cervantes, campus Vigatá.

Los jóvenes llegaron procedentes de Ginebra, Suiza, luego de una excelente participación en la competencia internacional FIRST Global Challenge 2022 que se desarrolló del 13 al 16 de octubre y en la cual, se adjudicaron la medalla de oro con el "Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence".

Se trata del premio más prestigioso de la competencia, el cual es otorgado al equipo cuyo robot obtuvo el mejor desempeño durante la eliminatoria y que además ejemplifica todos los principios de la comunidad FIRST Global.

En este concurso de robótica participaron alumnos de más de 180 países del mundo y los jueces también otorgaron a Team México el reconocimiento especial "Safety Award", el cual premia a los equipos que mantienen dentro de la cancha de juego y su estación de trabajo, un alto nivel de seguridad, orden e higiene.

De igual forma se llevaron dos medallas de plata con el FIRST Global Finalist Alliances Award y el FIRST Global Challenge Award por haber sido el segundo equipo con mayor puntaje durante la competencia.

Minutos después de las 9 de la mañana, y al abrirse la puerta de las llegadas nacionales en el Aeropuerto Internacional, el equipo de robótica fue recibido con mariachi y se entonaron melodías como "Cielito Lindo" y "Hermoso Cariño".

Los padres y madres de familia abrazaron con mucha emoción y cariño a sus hijos y hubo risas, gritos de euforia, lágrimas, porras y aplausos. No pudieron faltas las fotografías con una lona que decía "¡Felicidades, campeones!".

Al recibimiento también acudió el director del Colegio Cervantes, Jaime Antonio Méndez Vigatá. Destacó el talento y el enorme esfuerzo que hicieron los estudiantes, así como también el apoyo por parte de sus familias.

"Hay mucho talento, solo hay que saber encausarlo para que se den estos resultados. La cuestión es tener personas capacitadas y alumnos que tengan ese interés, despertar el entusiasmo para que trabajen en equipo y logren obtener ese tipo de premios", expresó.

JÓVENES QUE INSPIRAN

Team México está integrado por los alumnos Ángel Emiliano Arellano Manzo, Carlos Alejandro Campos Guzmán, Carlos Gibrán Verástegui Iglesias, Emilia Plancarte Garibay, Hugo Daniel Espino Luján, Luis Fernando Arredondo Esparza, María Fernanda López Valenzuela, Zara Carolina Moreno Amaya y Max Fernando Fernández Piedra.

Los mentores son Samir Chaman Serna y Diana Ramos Casas. Todos ellos, lograron poner en alto el nombre de La Laguna y de todo México en una competencia que tiene como fin promover la enseñanza de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (tendencia mundial STEM).

En las redes sociales, hubo cientos de felicitaciones para los jóvenes por parte de la sociedad lagunera.

"¡Felicidades jóvenes y a seguir cosechando éxitos. Orgullo lagunero", "Muchas felicidades, qué orgullo ver a tanta juventud trabajando para su México querido, un abrazo grande, saludos y sigan adelante" y "Felicidades a todos los jóvenes...también los padres de cada uno merecen un aplauso", fueron algunos de los mensajes de la comunidad.

4Premios se trajeron desde Suiza.

A detalle

Competencia:

*Se llama FIRST Global Challenge 2022 y se celebró del 13 al 16 de octubre en Ginebra, Suiza.

*Después de dos meses intensos de trabajo, los jóvenes cumplieron su sueño y compitieron con estudiantes de 180 países del mundo con el reto de reimaginar el futuro del clima de la Tierra. Los robots enfrentaron el reto de la captura de carbono.