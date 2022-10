Entregamos lo mejor de nosotros en FIRST 2022: Team México

La Selección Nacional de Robótica representada por alumnos del Colegio Cervantes de Torreón, obtuvieron excelentes resultados para La Laguna y para todo México en la competencia internacional FIRST Global Challenge 2022, celebrada del 13 al 16 de octubre en Ginebra, Suiza. Se llevaron el premio más prestigioso de la eliminatoria.

Después de dos meses intensos de trabajo, los jóvenes cumplieron su sueño y compitieron con estudiantes de 180 países del mundo, con el reto de reimaginar el futuro del clima de la Tierra. Los robots enfrentaron el reto de la captura de carbono.

"El FIRST Global Challenge 2022 introdujo un concepto clave para limitar los efectos negativos del cambio climático en nuestro planeta. En la captura de carbono, los equipos aprendimos sobre el impacto del CO2 en nuestro medio ambiente y las tecnologías que se están desarrollando y/o que ya existen para garantizar la seguridad de nuestro planeta en el futuro".

Durante el primer día de competencia, Team México obtuvo el reconocimiento especial "Safety Award", el cual premia a los equipos que mantienen dentro de la cancha de juego y su estación de trabajo, un alto nivel de seguridad, orden e higiene.

Luego de 3 competencias, se colocaron como el equipo con mayor puntaje del día con un total de 383 puntos.

Y el pasado sábado 15 de octubre participaron en siete "matches" donde tuvieron la oportunidad de trabajar en alianza con países como Polonia, Sierra Leona, Liberia, Portugal, Irán, Italia y Nueva Zelanda siendo los ganadores en cada uno de ellos y terminando la jornada en el segundo lugar general con 324 puntos, sólo 3 puntos de diferencia del primer lugar, Kazajistán con 327 puntos.

Ayer, en el último día de la competencia, hubo mucha adrenalina y grandes emociones en el terreno de juego.

"Ya que nuestro trabajo se escuchaba en todo el recinto y entregamos lo mejor de nosotros en cada 'match' y en cada 'play off', trabajando de la mano con los países alianza como Tonga, Tanzania y la República de Corea". Con esta alianza obtuvieron la medalla de plata FIRST Global Finalist Alliances Award. También se adjudicaron la medalla de plata FIRST Global Challenge Award por haber sido el segundo equipo con mayor puntaje durante la competencia, con un total de mil 194 puntos. Kazajistán obtuvo la Medalla de Oro con un total de mil 260 puntos.

EL PREMIO MÁS PRESTIGIOSO DE FIRST

El cierre fue perfecto para la Selección Mexicana, pues obtuvieron la medalla de oro "Albert Einstein Award for FIRST Global International Excellence". Se trata del premio más prestigioso de la competencia, el cual es otorgado al equipo cuyo robot obtuvo el mejor desempeño durante la competencia y que además ejemplifica todos los principios de la comunidad FIRST Global.

"Estamos muy orgullosos de nuestra Selección Mexicana de Robótica TEAM México FGC, este fin de semana representaron a más de 130 millones de mexicanos poniendo en alto el nombre de México, Coahuila, y nuestra ciudad de Torreón".

Los integrantes del equipo de robótica son: Ángel Emiliano Arellano Manzo, Carlos Alejandro Campos Guzmán, Carlos Gibrán Verástegui Iglesias, Emilia Plancarte Garibay, Hugo Daniel Espino Luján, Luis Fernando Arredondo Esparza, María Fernanda López Valenzuela, Max Fernando Fernández Piedra y Zara Carolina Moreno Amaya. Sus mentores fueron Samir Chaman Serna y Diana Ramos Casas.

Es importante mencionar que esta competencia anual internacional busca que los jóvenes resuelvan retos diplomáticos mediante la tendencia mundial STEM, que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.