Así se siente el Síndrome del corazón roto

El Síndrome del corazón roto, también conocido como miocardiopatía por estrés, es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres mayores de 60 años. Se caracteriza por una debilidad repentina del músculo cardíaco, que provoca síntomas similares a un ataque al corazón, como dolor en el pecho y dificultad para respirar.

“Esta afección es causada por una descarga anormal de catecolamina, en la cual el corazón sufre cambios al momento de la contracción, ¿por qué pasa esto? por dos factores principalmente: por estrés físico o emocional”, explica Javier Prieto Luna, cardiólogo intervencionista.

Esta enfermedad descrita alrededor de los años noventa puede desencadenarse por estrés emocional extremo y la cuestión física puede ser un factor que contribuye en algunos casos, como cirugías, traumatismos, enfermedades graves y consumo de sustancias tóxicas.

“Hay casos en los que, debido a una pérdida familiar o un problema emocional fuerte, nos puede llevar a una descarga de adrenalina muy importante que nos genere el Síndrome del corazón roto. Es importante mencionar que este trastorno es más frecuente en mujeres, hasta un 90 por ciento, generalmente entre los 60 o 65 años”, explica el especialista.

Este síndrome es una condición temporal que generalmente se resuelve por sí sola en unas pocas semanas o meses. Sin embargo, puede ser potencialmente mortal en algunos casos, especialmente si ocurre una complicación grave, como una insuficiencia cardíaca o un ritmo cardíaco anormal.

Su tratamiento se enfoca en aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Esto puede incluir medicamentos para reducir la presión arterial y controlar el ritmo cardíaco, así como terapia de apoyo para ayudar a las personas a lidiar con el estrés emocional que puede haber desencadenado la enfermedad.

Los síntomas pueden variar, sin embargo, “el síntoma número uno es el dolor opresivo irradiado al brazo izquierdo y al cuello, acompañado de descarga adrenérgica: esto es sudoración profusa, náuseas, vómito, e incluso ganas de orinar en ese momento”, expone Prieto Luna.

Es importante destacar que los síntomas son diferentes en las personas que tienen diabetes, ya que ellos no perciben el dolor como una persona que no la padece. A su vez, es importante destacar que el Síndrome del corazón roto no es lo mismo que un ataque al corazón, aunque los síntomas pueden ser similares.

"Cabe mencionar que los pacientes con diabetes debido a que hay afección nerviosa, ellos no perciben el dolor como un paciente que no tiene el problema”, explica el médico. Es importante buscar atención médica de inmediato si se experimentan algunos síntomas.

Es común que el paciente afectado confundan los síntomas del corazón con dolores que surgen en otras partes del cuerpo. Los dolores torácicos son muy común que los confundan con dolores gástricos, que ocurren en el área estomacal.

“Comúnmente optamos por la medicación y elegimos medicamentos que son aptos para la gastritis, porque es fácil confundirlo con un dolor de ese tipo. La recomendación es que ante un dolor torácico, hay que acudir al centro hospitalario más cercano y realizarse un electrocardiograma. Es muy común que se acuda a revisión cuando el problema está muy establecido, sin ser preventivos, pero lo mejor es acudir lo antes posible con un experto y no automedicarse”, aconseja el médico.

Los síntomas de esta afección cardiaca temporal puede incluir:

Dolor en el pecho similar al de un ataque al corazón

Dificultad para respirar

Sudoración

Náuseas y vómitos

Desmayo o mareo

Palpitaciones o arritmia cardíaca

Debilidad en el cuerpo o en las piernas

Es importante tener en cuenta que los síntomas del síndrome del corazón roto pueden ser similares a los de un ataque cardíaco, por lo que es esencial buscar atención médica inmediata si se experimenta algún síntoma de este tipo.