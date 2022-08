Tras exponer a Nickelodeon, Jennette McCurdy amenaza con regresar a la actuación

Después de acaparar los titulares de los medios de comunicación a nivel internacional, tras la publicación de su libro I'm Glad Mom Died, la actriz estadounidense, Jennette McCurdy, advirtió que podría regresar a la actuación, tras mantenerse alejada de las pantallas por más de cinco años.

La actriz, que fuera una de las figuras más importantes de Nickelodeon por su papel como Sam en la serie iCarly, así como el spin-off Sam & Cat, hizo revelaciones que dejaron al descubierto los abusos que sufrió siendo menor de edad de parte de productores de Nick. Alegadamente de parte del escritor (Dan Schneider) de todas las series de mayor éxito del canal como Zoey 101 y Victorious, y la propia iCarly.

Tras una mala experiencia como actriz, impulsada y obligada por su madre, de quien también recibió abusos físicos y psicológicos, Jennette decidió abandonar la actuación cuando tenía 24 años, su último pape fue en la serie de Netflix, Between.

Sin embargo, parece que Jennette está lista para regresar a los reflectores tras el buen recibimiento que ha tenido de parte del público tras su denuncia pública.

Durante una reciente aparición en el pódcast, Anna Faris is Unqualified, Jennette señaló que podría escribir un personaje para ella misma.

"Me retiré de la actuación cuando tenía 24 años. Ahora tengo 30, pero en ese entonces, estaba en una línea muy complicada para mí. Era bastante blanco y negro. Fue muy, 'No voy a llegar a ninguna parte con esto'. Probablemente, una parte de mí, una punk rock, como rebelión, fue como, Eh, jo-de-te, actuación", dijo Jennette.

“Creo que una parte de mi personalidad puede, a veces, ser audaz, y creo que yo estaba como, está bien, no voy a tomar esto a medias, alejándome de actuar-no voy a ser, como: Es como si estuviera adicionando, pero en realidad no”, continuó.

“Como, no hay coqueteo con la actuación. No es así como va la carrera, según mi experiencia. Es como si estuvieras completamente comprometido y venderías tu alma por el próximo papel, o no, a menos que tengas, ya sabes, un cierto nivel de éxito que ciertamente no había logrado, donde eres capaz de simplemente rechazar las cosas y volverse más delgado, como lo que sea, y esa es su propia experiencia”, concluyó al respecto la protagonista de Best Player.