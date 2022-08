Miranda Cosgrove rompe el silencio tras declaraciones de Jennette McCurdy sobre Nickelodeon

Jennette McCurdy ha hecho revelaciones fuertes en su nuevo libro Me Alegro de que Mi Mamá Haya Muerto, en donde habla del abuso que sufrió cuando era una niña de parte de su mamá, así como los tratos y abusos que también experimentó en Nickelodeon.

Su compañera de la serie iCarly, Miranda Cosgrove rompió el silencio sobre las declaraciones que hizo Jennette, quien señaló que fue invitada a beber alcohol siendo menor, así como fotografiada en bikini por un hombre a quien llama como "El Creador" (quien se ha señalado que se trata de Dan Schneider).

Cosgrove, quien regresó a dar vida al personaje de Carly Shay en el reboot de iCarly, ahora bajo la producción de Paramount+, señaló que desconocía las situaciones por las que estaba pasando su coprotagonista.

En una reciente entrevista para The New York Times, a estrella expresó que no se había percatado de lo que estaba pasando Jennette en ese momento.

"Cuando eres joven, estás demasiado metido en tu propio mundo y no te das cuenta de que otras personas están pasando por cosas mucho más difíciles que tú. No te imaginas eso de la persona que hace reír a todo el set todos los días", dijo.

Cabe mencionar que en el regreso de iCarly para Paramount+, la única ausente del elenco original ha sido Jennette, quien daba vida a Sam Pocket.