¿Por qué el libro de Jennette McCurdy está creando tanta polémica?

La actriz Jennette McCurdy es una de las figuras más importantes que pasaron por el canal familiar Nickelodeon, formó parte de proyectos exitosos como iCarly (2007-2012) y el spin-off Sam & Cat, en donde dio vida al icónico personaje de Sam Pucket. Pero su historia con el canal no termina ahí, ya que Jennette, también tuvo participaciones especiales en series como Zoey 101 (2005), True Jackson, VP (2009-2010) y Victorious (2012).

Todo parecía indicar que Jennette iba a ser una de las grandes estrellas graduadas del canal, pues su presencia en proyectos importantes del canal no pasaba desapercibida, también se le pudo ver las películas originales de Nickelodeon: Best Player (2011) y Swindle (2013). Y una breve carrera musical con la que lanzó los EP Not That Far Way (2010) y Jennette McCurdy en 2012. Además, lanzaría su primer álbum de estudio homonimo en 2012.

Un día, su paso por el canal terminó, y aunque parecería que Jennnete seguiría los pasos de figuras como Ariana Grande, Emma Roberts, Kenan Thompson, Josh Peck y Victoria Justice, la famosa desapareció del foco.

Su último proyecto importante fue la serie original de Netflix, Between, la cual luego de dos temporadas transmitidas entre 2015 y 2016, llegó a su fin.

Cuando en 2021, se anunció el regreso de iCarly, en una versión moderna con el elenco original, los fans del sitcom se sorprendieron al saber que el entrañable personaje de Sam no estaría con su compañera del elenco, Miranda Cosgrove. Todo apuntaba a que Jennette se había retirado del mundo de la actuación.

En 2022, el nombre de Jennette volvió a ser tendencia, la actriz regresaba al ojo público con un libro en que haría revelaciones sobre el abuso que sufrió de parte de su mamá, como se vio obligada a actuar desde que era una niña, su rivalidad con Ariana Grande, y una situación aún más grave, los abusos que sufrió de parte de “El Creador”, presuntamente el productor Dan Schneider, creador de los mayores éxitos televisivos de Nick.

"I'm Glad My Mom Died" (Me alegro de que mi mamá muriera)

El libro de Jennette, "I'm Glad My Mom Died" (Me alegro de que mi mamá muriera), tiene de por sí un nombre que dice mucho. Como muchas otras estrellas infantiles, Jennette hizo muchas cosas que no quería obligada por su madre.

En octubre de 2021, McCurdy reveló que fue emocionalmente y sexualmente abusada por su madre. Señaló que su madre estaba "obsesionada en convertirla en una estrella" y detalló como su madre contribuyó a que desarrollara un desorden alimenticio. Además, dijo que hasta cuando tenía 17 años de edad, su madre le hizo exámenes vaginales y de mamas y nunca la dejaba ducharse sola.

Jennette señala que nunca quiso ser actriz, pero su madre la llevó desde pequeña a castings, la relación que mantenía con su madre, la describe como "dependiente" ella. Hasta esta murió de cáncer en el 2013.

La actriz revela que su madre era tan cercana a ella, que incluso cuando Jennette tenía 8 años, su madre insitía en limpiarla, algo que avergonzaba a la actriz. Asegura que incluso ninguna de las dos tenía amigos, ya que su madre veía a Jennette como "su mejor amiga".

El abuso de su madre lo vivió hasta los 21 años de edad, el resultado fue que la estrella de iCarly sufirera de trastornos alimenticios como bulimia, además de abuso de alcohol y TOC (Trastorno obsesivo-compulsivo).

Ariana Grande y los privilegios en Nickelodeon

Otra de las cosas en las que Jennette se sincera en su libro, es sobre la relación que mantenía con su co-estrella de Sam & Cat, la ahora estrella del pop, Ariana Grande, a quien denuncia de haber gozado de privilegios en el canal.

Jennette, de 30 años de edad, escribe sobre su mala experiencia en el set de la serie, que, un inicio, suponía ser el mayor logro en su carrera, pues sería un protagónico, en una comedia que llevaría por nombre "Pucket", el apellido de Sam.

Mientras la serie se rodaba, Ariana estaba en medio de su lanzamiento como cantante solista con su álbum Yours Truly, lo cual la mantenía ocupada, lo suficiente como para faltar al set de grabación de Sam & Cat.

“La semana en la que me dijeron que Ariana no estaría aquí (en el set) en absoluto, y que escribirían sobre su ausencia en este episodio. Estás Bromeando”, agregó. “¿Entonces tengo que rechazar películas mientras Ariana cantando está fuera de tono en los Billboard Music Awards? Joder.", señala un extracto del libro.

"Cuando inicialmente obtuve un contrato de desarrollo con Nickelodeon para mi propio programa hace unos años, pensé que sería solo eso… mi propio programa”, agrega la actriz.

Señala que con frecuencia comparaba su carrera con la Ariana Grande, al nivel de que la intérprete de Thank U Next, no le caía bien.

"No me caía bien. No podría caerme bien", agrega Jennette.

Dan Scheiner o "El Creador"

Sin embargo, las declaraciones más impactantes de Jennette en su libro, son las referidas a "El Creador", quien se presume se trata del productor y creador de iCarly y Drake & Josh, entre otras series de Nick: Dan Schneider.

En una parte del libro, Jennette habla de como "El Creador" la hizo beber alcohol siendo menor, además de haber sido fotografiada en bikini.

Es un extracto del libro en el que se puede leer que antes del estreno de Sam & Cat, cuando Jennette tenía solamente 18 años, fue "invitada" a beber alcohol.

"El Creador" le ofreció alcohol.

"Vamos, toma un sorbo", le dijo "El Creador", ante lo que Jennette respondió: "No, gracias". Pero fue orillada a hacerlo.

"Nunca antes había bebido alcohol. Y solo tengo 18 años No podría meterme en problemas", le dijo Jennette al creador; sin embargo, este le dijo que ni había nadie mirando.

Al final, la actriz decidió seguir el juego, y probar la bebida, que relata era whisky, mezclado con café y crema, algo que no le gustó.

Señala que una manera en la que "El Creador" jugaba con la mente de sus jóvenes talentos, era comparando a los chicos de iCarly y el elenco de Victorious, sus dos programas de mayor éxito.

"Los chicos de Victorious se emborrachan juntos todo el tiempo. Los niños de iCarly son sanos. Tenemos que darles a ustedes un poco de ventaja".

Jennette agrega que en 2014, una vez que terminó Sam & Cat, Nickelodeon le ofreció la cantidad de 300 mil dólares a cambio de su silencio sobre como había sido tratada en el canal.

"¿Qué diablos? ¿Nickelodeon me está ofreciendo 300 mil en dinero para que no hable públicamente sobre mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso del Creador? Esta es una red con programas".

El libro de Jennette McCurdy, "I'm Glad My Mom Died" (Me alegro de que mi mamá muriera), se encuentra disponible desde el pasado 9 de agosto en diversos formatos y se ha convertido en un éxito en ventas.