Tormenta deja 25 mil afectados y seis mil viviendas dañadas en Múzquiz

Por lo menos 25 mil afectados y más de seis mil viviendas dañadas es el preliminar del recuento de los daños dejados por la tormenta que azotó durante las primeras horas del jueves al municipio de Múzquiz. Falta conocer la afectación en la infraestructura de puentes, carreteras, caminos y vados dañados.

La alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra informó que el desastre natural que sorprendió a los habitantes de esta pequeña población dejó desolada a la comunidad.

Los trabajos de limpieza y censo de los daños no han terminado, pero el Ayuntamiento tiene como estimados los datos dados a conocer por la presidenta municipal.

Melchor Múzquiz es una comunidad ubicada en la región Carbonífera cuya economía se basa en la agricultura, la ganadería y la minería. Tiene la distinción de Pueblo Mágico y cuenta con una población de más de 66 mil habitantes, quienes viven en una extensión territorial de ocho mil 128 kilómetros cuadrados en su cabecera municipal y las comunidades mineras llamadas "minerales".

Armando López Guerrero, comandante de rescate del Cuerpo de Bomberos del municipio, informó que se continúa con los trabajos descenso para establecer el número preciso de viviendas y afectados por el fenómeno meteorológico.

Cuadrillas de Protección Civil, Ejército Mexicano, Seguridad Pública y del Gobierno estatal trabajan actualmente en las colonias Los Pocitos y la Alberquita ayudando a los habitantes a desenzolvar las viviendas y las calles.

Brigadas de instancias de gobierno de los tres niveles recorren las 25 colonias afectadas para armar el censo de víctimas y daños materiales en las viviendas y la infraestructura urbana, como calles, puentes y vados.

López Guerrero indicó que están en reunión permanente con Protección Civil, Gobierno del estado y Ejército Mexicano, Seguridad Pública donde dan a conocer los avances que cada organismo lleva en las tareas de restauración del orden en Múzquiz.

NECESITAN ESTUFAS, CAMAS Y REFRIGERADORES

La población damnificada en Múzquiz necesita prioritariamente estufas, refrigeradores, colchones, bases para colchones y muebles, luego de perder todo por la inundación.

La alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra hizo un llamado a los empresarios de todo el estado a apoyar donando muebles y artículos de línea blanca básicos para los miles de afectados. Expuso que 6 mil 500 familias en 5 mil 400 viviendas en la cabecera municipal de Múzquiz y en mil más en Palaú, perdieron todo.

Reconoció que están llegando toneladas de ayuda humanitaria consistente en alimentos y ropa, pero dijo que faltan más apoyos para ayudar a quienes se quedaron sin su patrimonio.

"Como todas las casas se quedaron sin nada, ocupamos colchones, bases de colchones, estufas y refrigeradores. Queremos enfocarnos en (estas) cuatro cosas que nos queremos enfocar y que ahorita estamos haciendo petición a todos los empresarios solidarios" expuso.

Dijo que las calles quedaron destrozadas, en las colonias levantó concreto y daño y no hay agua potable. Se cuenta con 10 pipas para distribuirlas.

Afirmó que la población quiere regresar a la normalidad pero sus rutinas están rotas porque las calles sin pavimento no son transitables. "Pueden tener los servicios de luz y teléfono. Pero no pueden decir me baño y me voy a trabajar porque no tienen cómo" indicó.

Agregó que hay planteles educativos dañados. Hay cascajo y escombros arrastrado por la inundaciones, pavimento levantado y mucho material que es retirado con maquinaria pesada.

Concluyó diciendo que el Auditorio Municipal de Fluorita permanecerá como comedor comunitario, albergue y centro de acopio de ayuda humanitaria para los damnificados.

MONCLOVA ENVÍA AYUDA

Por su parte, el Ayuntamiento de Monclova y organizaciones locales montaron centros de acopio para reunir artículos de apoyo humanitario para enviar a los damnificados de Múzquiz.

El alcalde Mario Dávila Delgado dijo que se solidarizarán con los hermanos de la región Carbonífera, a los que se les enviará la ayuda.

Invitó a la población a que done principalmente agua embotellada y alimentos enlatados, por ser esto lo que más necesitan.

Desde el mismo día que se dio a conocer el desastre Bomberos y Protección Civil de Monclova instalaron un centro de acopio en sus instalaciones para recibir los donativos.

Organismos sociales y empresas como estaciones de radio locales también convocaron a la ciudadanía a auxiliar con ayuda humanitaria como ropa y calzado en buen estado, agua embotellada, medicamentos y alimentos no perecederos en sus centros de acopio. Todo lo que se recaude será trasladado a Múzquiz para su distribución en las familias afectadas.