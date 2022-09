Múzquiz necesita camas, estufas y refrigeradores

La población damnificada en Múzquiz necesita prioritariamente estufas, refrigeradores, colchones, bases para colchones y muebles, luego de perder todo por la inundación.

La alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra hizo un llamado a los empresarios de todo el Estado a apoyar donando muebles y artículos de línea blanca básicos para los miles de afectados.

Expuso que seis mil 500 familias en cinco mil 400 viviendas en la cabecera municipal de Múzquiz y en mil más en Palaú, perdieron todo.

Reconoció que están llegando toneladas de ayuda humanitaria consistente en alimentos y ropa, pero dijo que faltan más apoyos para ayudar a quienes se quedaron sin su patrimonio.

“Como todas las casas se quedaron sin nada, ocupamos colchones, bases de colchones, estufas y refrigeradores. Queremos enfocarnos en (éstas) cuatro cosas que nos queremos enfocar y que ahorita estamos haciendo petición a todos los empresarios solidarios” expuso.

Dijo que las calles quedaron destrozadas, en las colonias levantó concreto y dañó y no hay agua potable. Se cuenta con 10 pipas para distribuirlas.

Afirmó que la población quiere regresar a la normalidad pero sus rutinas están rotas porque las calles sin pavimento no son transitables. “Pueden tener los servicios de luz y teléfono. Pero no pueden decir me baño y me voy a trabajar porque no tienen cómo” indicó.

Agregó que hay planteles educativos dañados. Hay cascajo y escombros arrastrado por las inundaciones, pavimento levantado y mucho material que es retirado con maquinaria pesada.

Concluyó diciendo que el Auditorio Municipal de Fluorita permanecerá como comedor comunitario, albergue y centro de acopio de ayuda humanitaria para los damnificados.