No hay padrón real de quintas sampetrinas: Protección Civil

No se tiene un padrón específico de las quintas que funcionan en el municipio de San Pedro.

El titular de Protección Civil, Darío Fuentes Rubio, agregó que debido a que en los últimos meses se han construido fincas con esas características no hay precisión de cuántas funcionen, además algunas se utilizan solamente para eventos privados "muy familiares" y no se tienen como negocio como la mayoría.

Aunado a lo anterior, los encargados de conformar la relación de ese tipo de predios es la Dirección de Ingresos, al ser la dependencia encargada de la expedición de permisos o licencias de funcionamiento.

Por lo anterior dijo que, en los operativos de revisión, se trabaja con el padrón que se les dejó en la pasada Administración y son algunas 65 propiedades.

"Sí ha crecido el número de quintas, pero no tenemos un padrón real, estamos trabajando sobre el que se manejo la Administración pasada. Según comentarios de personas que están relacionadas con la industria de la construcción se han edificado más, pero no las tenemos empadronadas, pero también nos hemos enterado que hay algunas que no las usan como negocio sino es para cuestiones familiares" recalcó.

El funcionario indicó que, los operativos son permanentes para detectar fiestas con menores de edad ingiriendo bebidas embriagantes, pero dijo que la última ocasión que se detectó esa irregularidad y se clausuró fue hace tres meses.

Hasta ahora lo que se ha detectado es que los propietarios de 10 quintas no contaban con la licencia de funcionamiento vigente y solo se les exhortó a que acudan al Departamento de Ingresos para ponerse al corriente.