Dueños de quintas en Madero se organizan para repartir agua

Desde hace aproximadamente tres semanas, propietarios de quintas o lugares de esparcimiento del municipio de Francisco I. Madero apoyan en la distribución de agua en algunas colonias.

El director de Protección Civil en Madero, dijo que a manera de “servicio social” acuden con tinacos o bidones de mi litros y dejan abastecen del vital líquido, pues como ya se sabe hay una crisis para abastecer.

“Son como 35 propietarios de quintas que están apoyando en la distribución del agua ellos se organizan y mandan bidones de unos mil litros, se reúnen y se van entre todos a una colonia repartir, traen un bidón de mil litros y pues se van a buscar y a entregar las colonias como una labor altruista”.

El funcionario resaltó que hace aproximadamente un mes se inició con un operativo de revisión de las fincas que tienen alberca, para detectar que no se encuentren conectados a la red general ya que y con ello evitar el desperdicio de agua y se clausuraron siete propiedades por esa causa y al confirmas que se organizaban fiestas con ingesta de alcohol de menores de edad.

Especificó que, se les solicitó a los propietarios que busquen dónde comprar el agua para llenar sus albercas, incluso se les sugirió hacerlo en las pequeñas propiedades o establos.

El titular de Protección Civil agregó que, se revisa que cuenten con una relación del agua que consumen y deben mostrar el recibo que les entregan los pequeños propietarios a quienes les compran el agua, pues reiteró que se buscan evitar que acaparen el vital líquido, ante la escasez que se registra en el municipio.

Finalmente el funcionario indicó que se cuenta con alrededor de 50 quintas o lugares de esparcimiento y reiteró que desde hace un mes se organizan los operativos para revisarlas todas, incluso dijo que se organizaron para crear un sindicato y se conformó un grupo de WhatsApp y al estar en contacto ellos mismos reportan a quienes opera irregularmente.