Cierran temporalmente quintas de Madero, 'habrá sanciones costosas'

Ante el estado de emergencia por falta de agua que se activó en el municipio, el ayuntamiento tomó la decisión del cierre temporal de salones con albercas denominados como “quintas”.

Debido a la decisión, el alcalde Jonathan Ávalos convocó a una reunión para los propietarios de las quintas, con la finalidad de informar sobre el tema que esta afectando a la población.

Por lo que durante la reunión se pidió a los dueños de estos espacios cerrar provisionalmente los lugares y evitar ofrecer sus servicios hasta que se restablezca por completo el servicio del agua en Madero, “aunque las albercas no sean rellenadas cotidianamente es evidente que en cada uso se vacíe el nivel de agua y estas son rellenadas con agua potable obtenida de la red, y no es justo, pues hay miles de ciudadanos que no la tienen”, fue lo que explicó el presidente municipal ante tal acción.

Actualmente la cabecera municipal y algunos ejidos se han visto afectados ante la falla de tres pozos, los cuales se dañaron debido a la carencia de agua que hay en los mantos acuíferos, Daniel Gámez, gerente de Simas explicó que desde hace seis meses se han visto obligados a perforar aún más los pozos, “desde enero tratamos de aumentar la extracción bajando más tramos y eso nos dio el rango de extraer 50 litros por segundo pero solo por 40 días, tuvimos que bajar aún más, el mes pasado luego de que vinieran especialistas cambiamos el tipo de bomba y funcionó pero en dos días volvió a caer”, así lo detalló.

Gámez también comentó que ante este plan de emergencia y por el desabasto que sufren varias colonias en la cabecera municipal, los funcionarios públicos tomaron la decisión de ir a llevar pipas, al igual han contado con la participación de la sociedad al prestar camionetas para trasladar el agua, “hay 6 pipas a disposición con tráiler de 30 mil y dos de 40 mil litros, por supuesto traemos tres pequeñas, una de 15 mil y 2 de 10 mil, esas se utilizan cuando vamos a los ejidos”.

Finalmente comentó que el cierre temporal de las quintas no es la única medida ante tal sequía para los comerciantes de Madero, pues aseguró que los lavados de autos podrán clausurarse si no cuentan con los protocolos de reutilización del agua, así como aquellos que funcionen de forma ilícita y sin ningún permiso, “inspección y verificación, protección civil y simas comenzarán con operativos para clausurar este tipo de lugares… si no cumplen con los requisitos habrá sanciones costosas para todas las personas que estén haciendo negocio con el agua de forma ilícita, de 10 mil a 30 mil pesos”.