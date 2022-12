Despejando algunos mitos alrededor de la psicología

Es común que aún existan dudas y prejuicios antes de buscar ayuda profesional para cuidar nuestra salud mental. En ocasiones, la persona que está interesada o necesita orientación de un psicólogo o psicoterapeuta, frena su intención de buscar el apoyo por comentarios negativos de personas cercanas que frustran su decisión.

Iván Hernández Anaya, psicólogo y especialista en Psicoterapia Psicoanalítica nos ayuda a aclarar algunas dudas y disolver algunos mitos que pueden surgir en torno a esta rama de la salud.

¿Cuándo debe una persona ir con un psicólogo?

Si lo planteamos en términos de deber, tendría que ser en el momento en que se está viendo trastocada tu integridad en relación a tu calidad de vida, cuando te está costando tener relaciones, que te cuesta vivir el día a día, cuando ya no hay motivación para un día más, cuando sientes que las cosas están saliendo de tus manos y que van más allá de tu capacidad y voluntad de cambiarlas.

Porque nosotros estamos inmersos día a día en complicaciones, sorteándolas día a día, pero hay momentos en los que podemos vernos rebasados y ese avasallamiento ya no nos permite accionar, pensar o meditar cuál es la capacidad de acción que tenemos ante esas problemáticas.

¿Todas las personas deben ir con un psicólogo?

Si lo planteamos en términos de “deber”, hay que entender la psicoterapia como una invitación. Si tú tienes a un niño en una escuela y está teniendo problemas en el salón, te pueden sugerir ir a psicoterapia, pero no te pueden obligar. Nadie te puede obligar a buscar un cambio. Es como si fueras a iniciar una dieta, nadie te puede obligar a comer lo que no quieres comer, entonces si nosotros partimos desde la obligación, difícilmente vamos a generar cambios dentro del consultorio.

Es muy cliché esto de que uno necesita querer cambiar para poder cambiar, pero su tú no tienes esa disposición de cambio, no vas a poder lograrlo.

“Si voy con un psicólogo, soluciono mis problemas”

Lo usual es que, si no se encuentra una respuesta a cierta problemática, se viva su aceptación y cierto cambio. Aunque el objetivo de la psicoterapia no es resolver problemas de la vida cotidiana, sino la adaptación y ésta puede ser muy variada. Puede ser desde la modificación de los propios comportamientos, de la propia forma de pensar, de las formas de relacionarnos, el salir de los ambientes donde no se siente cómodo o feliz e incluso en alejarse o entender a la familia.

“Es muy caro ir con el psicólogo”

Pues es más caro estar enfermo. Hay alternativas para todas las personas, incluso hay centros donde podemos encontrar psicoterapia gratuita, está el DIF, los centros de integración juvenil, hay muchas asociaciones aquí en la Región Laguna donde tienen costos bastantes bajos, como lo pueden ser hasta de 50 pesos y donde te hacen estudios donde si no puedes pagar, la consulta es gratuita. He escuchado costos que van hasta de más de mil pesos por sesión.

O sea, las personas que buscan algún tipo de psicoterapia pueden encontrar alternativas y hay alternativas para todo, es caro, sí, porque requiere una inversión, no nada más es la cuota que te cobran por sesión, sino que implica gestionar tu tiempo el traslado día con día, implica el no descansar ese día, pero no pretendamos generar cambios en nuestra vida sin hacer una inversión, es necesaria. Esta inversión puede ser económica, pero en otros va más allá del dinero.

Es más caro en el sentido afectivo y muchas veces en el económico porque el mismo malestar emocional nos podría llevar a tener otras enfermedades o falta de energía y todo eso merma en nuestra productividad y capacidad de mantener nuestros ingresos económicamente hablando.

Es tormentoso vivir de bronca con compañeros de la escuela, pareja, trabajadores. A la larga la inversión en psicoterapia termina siendo más redituable que seguir todos los días de tu vida con diversos padecimientos y malestares desde físicos hasta emocionales.