Colonos retienen pipa de agua en Gómez Palacio

Aunque el jueves el Ayuntamiento de Gómez Palacio aseguró a través de un comunicado oficial que no se tienen problemas de desabasto considerables de agua, ese mismo día por la noche los vecinos del fraccionamiento Residencial Arboleda retuvieron una pipa a cargo del Sideapa ante la desesperación por el vital líquido y por las constantes negativas del organismo de proporcionarles el servicio porque nunca tienen pipas disponibles, además de la falta de una solución definitiva al problema que enfrentan en la red.

Los vecinos de este sector habitacional aseguran que tienen al menos dos meses batallando no por baja presión, sino porque no sale nada de agua en la red y el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio (Sideapa) se niega a darles un folio de reporte, de lo cual mostraron evidencia.

TAMBIÉN LEE Saltillo cuenta con suficiente agua y podría compartir a Nuevo León, señala alcalde

Se busca la forma de apoyar en la solución del agua en el vecino estado

Durante todo el verano solo ha llegado un poco de presión de agua a la primera manzana de la ciudad, pero al resto de las 11 manzanas no les llega nada de agua, aseguraron los vecinos.

Desesperados, continuamente los colonos han hecho reportes de los cuales demostraron que a través de la cuenta oficial de WhatsApp del Sideapa se les niega darles algún folio (con lo que la petición o queja formalmente no existe ni hay manera de darles seguimiento) y continuamente se les dice que no hay pipa para llevarles agua. Tampoco les brindan una solución definitiva al desabasto.

Justamente este jueves los vecinos pidieron nuevamente al Sideapa pipas o una solución ante la carencia de agua; no obstante, no hubo respuesta alguna.

TAMBIÉN LEE Comerciantes de Madero deben madrugar por agua

La escasez de agua sigue afectando colonias y ejidos, además de negocios

Más tarde, pasadas las 21:00 horas, se generó una molestia porque ingresó una pipa por la cual responde Sideapa, pero el problema es que fue para surtir agua únicamente a un vecino y a sus cercanos.

Luego, cuando los demás vecinos, a quienes se les negó el folio de reporte en Sideapa se acercaron para pedir al chofer que les surtiera agua, éste les dijo que tenía instrucciones únicamente de proporcionar el agua a ese vecino en particular y que así venía en el folio.

La multitud, de aproximadamente 50 colonos, impidieron que el chofer se retirara a bordo de la unidad, aunque sí le permitieron a él irse por su cuenta.

Los inconformes comentan que el operador en un principio había dicho que no contaba con suficiente agua para surtir a los demás vecinos y una vez que se vio rodeado de las personas que impedían su salida les comentó que sí traía agua (es decir les había mentido en un principio); no obstante, los vecinos decidieron retener la pipa en el lugar hasta que les den una solución las autoridades municipales.

SIN AGUA

"De la mitad del fraccionamiento hacia el interior no hay ni una sola gota de agua y son 348 domicilios que tienen propietario y alrededor de 280 domicilios están ocupados y de esos al menos 150 tenemos nuestro recibo. El fraccionamiento no está entregado al Municipio y el problema es que la constructora cuando nos vendió nos aseguró que había mucha agua pero ellos habían instalado de manera irregular una bomba según lo que nos dijo el Sideapa para poder meterle presión pero nosotros no sabíamos esa situación y esta bomba fue retirada pero ¿por qué el Municipio no revisa esas situaciones? Se supone que hay planos, que hay permisos y estudios que pasan por el Municipio", dijo Israel Contreras, presidente de la sociedad de colonos del fraccionamiento Arboledas.

Comentó que además se encuentran a la orilla de los tanques tanto de Miravalle como de San Antonio. Los vecinos han estado comprando pipas por su cuenta porque no hay buena respuesta de Sideapa, aseguran.

"Nosotros siempre le damos acceso a cualquier unidad pública sea una ambulancia, sea una patrulla, o si es una pipa de Sideapa obviamente se le iba a dejar pasar, pero resulta que el operador tenía instrucciones de llenarle agua únicamente a ese vecino y a las personas que únicamente a él le señalaron y a horas que se supone no andan circulando", dijo Israel.

Mencionó que además hay una molestia general porque el Sideapa no les da una solución.

"Yo hablé con la persona que traía la pipa y me dice 'me mandaron con este folio a este domicilio' pero el día de ayer (jueves) por parte de todo el fraccionamiento los vecinos estuvimos reportando que no teníamos agua y que si nos podían apoyar de Sideapa y a todos nos contestaban del Sideapa por WhatsApp que no se estaban generando reportes, entonces sí nos molestó que sí hay folio y sí hay reporte y sí hay respuesta pero solo para algunas personas. "Necesitas tener un contacto, un conocido o una palanca para que te lleven agua y en pipa", dijo el presidente de colonos quien incluso en el momento reportó esta situación al Sideapa señalando la pipa además sin placas y que ya ha hablado varias veces con autoridades del Sideapa ayer y hoy que les piden a los vecinos que liberen la pipa.

SIN INTERÉS

"Nosotros vemos que realmente no nos quieren resolver este problema del agua porque somos la última parte del fraccionamiento y la constructora se amparaba con la bomba que puso de forma ilícita y nosotros nos preguntamos ¿cómo es que construye cualquiera así sin que el Municipio les pidiera nada dejándonos a los ciudadanos desprotegidos? Vemos otras anomalías porque cuando yo vi el proyecto respecto a la estructura de las líneas de agua en el cuadro del medidor del proyecto viene como tubo PP-R Plus, uno verde, porque acumula menos sales y el diámetro no disminuye y sin embargo todas las casas se construyeron con tubo galvanizado que se incrusta de sales", dijo el presidente de la sociedad de colonos.

La constructora, señalan, se llama Vivien, y los vecinos desconocen el por qué se autorizó eso y por qué no lo resuelve el Ayuntamiento.

La falta de este servicio básico destapó ciertas irregularidades en el fraccionamiento al no contar con las condiciones que debiera tener en principio para proporcionar el servicio a la cantidad de vecinos que hay.

Por ley el Ayuntamiento está obligado a revisar estudios de factibilidad del mismo, planes, proyectos, acabados y que todo se cumpla al pie de la letra como se presentó por la constructora.

1

PIPA

de agua fue retenida por colonos del

fraccionamiento

Arboledas, en GP.