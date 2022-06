Saltillo cuenta con suficiente agua y podría compartir a Nuevo León, señala alcalde

Ante la próxima canícula, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, aseguró que se cuenta con suficiente abasto de agua, incluso, ya se busca la forma de apoyar en la solución del agua en el vecino estado de Nuevo León.

Por lo anterior, expuso que cada semana se revisa el sistema de agua para observar el nivel dinámico de los pozos y con ello evitar una caída repentina, con el objetivo de no tener que tomar después medidas de pandeo, por lo que está bien vigilado, no ha sufrido modificaciones drásticas, por lo que en la actualidad no hay problemas.

“El tema es que todos cuidemos excesivamente el agua porque no son las mismas condiciones de otros años, lo estamos viendo en ciudades vecinas como en Nuevo León y en el municipio vecino de Santa Catarina, incluso nos están hablando para que los apoyemos en solución del agua, en otorgarles algo de líquido, ya están reunidos los cuerpos técnicos del sistema de agua de Saltillo con los de Santa Catarina para ver como los apoyamos”, reveló.

Añadió que se tiene que evaluar el sistema de ellos, como lo están administrando, y proponerles algunas soluciones de las que se han implementado en Saltillo, lo cual harán los expertos que tienen en Aguas de Saltillo, por lo que ya se están comunicando con ellos para determinar como será la forma en que se les va a apoyar.

Sostuvo que hay suficiente condición en Saltillo, situación que incluso ya se platicó en varias ocasiones con las cámaras de comercio y cadenas de autoservicio a quienes ya se les comentó que no hay información sobre una posible escasez del agua ni mucho menos.