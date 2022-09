A causa de las lluvias, mujer desaloja su casa en Matamoros

Las lluvias inusuales del miércoles sorprendieron a una gran cantidad de personas, entre ellos a colonos de Las Carolinas, de Matamoros, quienes se vieron afectados por inundaciones.

Debido a los daños, algunas personas se vieron obligadas a desalojar sus casas, entre ellas Yolanda Mota, una mujer de la tercera edad y con comorbilidades.

Mota señaló que desde las 06:00 de la mañana, se percató que el agua había alcanzado un nivel de aproximadamente 60 centímetros, sus cosas de valor e incluso utensilios de cocina ya se encontraban flotando por la única habitación que tiene, "me salí porque ya estaba lleno, como vivo sola pues quién me ayudaba, le hablé a dos señoras y a una nieta, solo me ayudaron a salir porque el agua me arrastraba cuando abrí la puerta", relató la fémina.

Aunado a esto, la señora Yolanda necesita una silla de ruedas para moverse, por lo que tuvo que solicitarle ayuda a sus vecinos para que la ayudaran a salir, al mismo tiempo, llamó en repetidas ocasiones al número del sistema estatal de emergencias 911; sin embargo, nunca le contestaron.

Fueron otros vecinos quienes la sacaron de la vivienda y la acompañaron hasta la casa de uno de sus nietos mientras terminaba de amanecer; Yolanda insistió en llamar a Protección Civil.

No fue sino hasta poco antes de las 11:00 de la mañana cuando una patrulla de la Unidad Violeta pasó sobre la calle Dalia y Noche Buena, en donde se encuentra su casa y en ese momento la mujer de la tercera edad les pidió la ayuda para que alguien acudiera a sacar el agua y también los muebles.

Entre varios elementos de la Policía Municipal, sacaron los muebles para trasladarlos a la casa en donde la mujer se instaló en lo que pasan las precipitaciones; sin embargo, teme que su refrigerador que recién había comprado ya no sirva.

Hasta las 12:30 del mediodía, aún no aparecía Protección Civil ni tampoco una pipa para ayudarla a sacar el agua, y pese a que Yolanda quería seguir esperando, el regreso de la lluvia provocó que se fuera a resguardar.

Espera que el municipio le ayude a reparar los daños que provocó la lluvia en su vivienda, "pues a ver si ayuda el alcalde, porque el agua está hasta la cama", expresó Yolanda, de igual forma comentó que su casa no fue la única en sufrir afectaciones, sino también la de sus vecinas.

Inundaciones

Una mujer de la tercera edad tuvo que desalojar su vivienda luego de sufrir una severa inundación:

*Elementos de la Policía Municipal fueron quienes ayudaron a sacar las cosas.

*Pese a las llamadas a Protección Civil, estos nunca aparecieron para dar el apoyo.