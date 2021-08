Se requieren hasta 400 millones para atender rezago turístico en Coahuila

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) informó que para atender los rezagos en materia de turismo se requieren 400 millones de pesos al menos en seis municipios de Coahuila, los cuales no cuentan con la infraestructura mínima, vigilancia y protección de sus zonas culturales.

Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la asociación, resaltó que en estas vacaciones hubo gran afluencia de turistas y visitantes en varios poblados; no obstante, ésta pudo ser mayor de no ser porque varios poblados no cuentan con señaléticas o infraestructura de servicios.

Resaltó que aún se mantiene un rezago de servicios en lugres como General Cepeda, en específico en los petroglifos.

Expuso que a este destino fueron alrededor de 500 personas luego de la promoción que se hizo de dicho lugar a través de un billete de la Lotería Nacional.

"Podría haber llegado más gente, pero no hay ningún tramo que te diga que vas bien o que por aquí es", expuso.

Indicó que otro caso es el de la zona paleontológica de Porvenir de Jalpa, también en General Cepeda, así como Guerrero y Lamadrid.

"En Guerrero no había señalética. Lamadrid está escondido, si pasas por Cuatro Ciénegas y te metes por ahí, tiene una cascadita muy bonita, pero nadie la puede visitar pues los que fueron andaban perdidos, no había botes de basura ni baños", indicó.

Expuso que por ello se va a tener reuniones con la Iniciativa Privada y con los alcaldes electos.

"Hay una subsecretaría especial que se llama Pueblos Mágicos donde haciendo alianzas con las compañías se puede hacer el trabajo necesario", dijo.

Por su parte, el presidente de la asociación, Luis Gilberto González, indicó que estos municipios carecen de esta infraestructura necesaria debido a que no cuentan con los recursos suficientes, y añadió que la IP ha estado tratando de apoyar a los gobiernos que entrarán en el mes de enero del 2022.

Destacó que por el momento ya se trabaja en esto en seis municipios de Coahuila, los cuales son San Buenaventura, Cuatro Ciénegas, Nadadores, Monclova, San Pedro y Matamoros.

"Cada municipio trae rezagos en cuanto a prediales, cobro del servicio de agua y drenaje, y es sobre eso que estamos haciendo el proyecto. Hablamos de 400 millones de pesos", destacó.

Expuso que el objetivo no es subir el cobro de estos impuestos, sino de mejorar la metodología de cobranza.