Escribir acerca de las cabañuelas es un tema obligado en este espacio de Vida Campirana, las cabañuelas es un tema poco difundido y les invito a conocer lo que estas significan como un brevario cultural, estas se presentan se presentan durante el mes de enero y por muchos años fue la manera en que nuestros antepasados se guiaban para conocer anticipadamente el comportamiento del clima para el año que inicia mes por mes; las cabañuelas es una guía ancestral cuyo origen en México proviene de los aztecas y estos lo aprendieron de los mayas, aunque es importante conocer que las cabañuelas no son privativas de nuestro país sino que también son conocidas en otras partes del mundo especialmente en España y en algunas partes de américa. Los hombres de campo de la época de nuestros padres y abuelos tenían bien conocido este sistema de predecir el tiempo.

Las cabañuelas corren del 1 al 12 de enero representando progresivamente los meses de enero a diciembre del 13 al 24 los meses son volteados es decir de diciembre a enero y del 25 al 30 son dos meses por día, es decir el 25 son los meses de enero y febrero hasta llegar al día 30 con los meses de noviembre y diciembre finalizamos con el día 31, en el cual los mese corren por horas de la 1 a las 12 horas son los meses de enero a diciembre y de las 13 a las 24 horas los meses son volteados, o sea de diciembre a enero.

Hoy que es día 2 está representando el mes de febrero, se presumía que el comportamiento del clima a través de las cabañuelas era un indicativo de cómo sería el mes en cuestión por ejemplo, si el día uno de enero se presentó frio, lluvioso o cálido, así se presentaría para ese mes del año actual, y me refiero a las cabañuelas y su comportamiento climático en tiempo pasado, ya que desde mi muy particular punto de vista las cabañuelas ya no son guía para las actuales generaciones, primeramente porque son desconocidas por la mayoría, especialmente por los jóvenes y sobre todo porque ya no son precisas debido a las múltiples agresiones que le hemos hecho al planeta que se ha revertido en el cambio climático y un sin número de efectos dañinos como sequias, inundaciones, daño a la capa de ozono, perdida de especies animales y vegetales y muchos otros daños con los que la madre naturaleza se ha manifestado.

Hasta no hace mucho tiempo las tierras de temporal se preparaban para realizar los cultivos con mucha esperanza por parte de los campesinos y recibir la bendita lluvia, la cual ya no llega oportunamente como antaño, ahora se presentan las lluvias, tolvaneras, días nublados y soleados, pero ya no de forma precisa por los efectos del cambio climático ya mencionado; cabe hacer mención que los mayas son unos estudiosos de las cabañuelas y que basan sus conocimientos en las experiencias climáticas vividas durante el año anterior en el que se conjuntan datos tan interesantes como lo son el comportamiento de los animales, también de las plantas, también del medio ambiente como las inundaciones, sequias, vientos, hielo, nieve etc., todo lo anterior queda asentado en bitácoras por los expertos mayas quienes sacan sus conclusiones y anuncian sus predicciones climáticas para el año que inicia; al respecto el pasado martes 28 de diciembre se reunieron expertos mayas en Peto que es una villa mexicana perteneciente al estado de Yucatán; este colectivo denominado Xok K'iin quienes trataron el tema de las cabañuelas como que son un método de observación tradicional de suma importancia para los agricultores mayas de Yucatán ya que las emplean en el mes de enero para predecir el clima que habrá durante los siguientes 11 meses en donde habrá lluvias, sequias, frentes fríos y otros fenómenos meteorológicos; en palabras de Bernardo Caamal Itza el Xok K'iin- cabañuelas en lengua maya es una lectura permanente de la vida y un reencuentro con nuestras raíces, desde hace 15 años de manera sistemática el trabajo del colectivo que él dirige se enfoca en los conocimientos locales pero también en los de otros pueblos del mundo con el propósito de generar otras formas de ver la vida en este mundo que hoy se enfrenta al cambio climático, Bernardo Caamal Itza en sus exposiciones comunitarias y en diversas universidades del mundo resalta la importancia de los animales y su comportamiento como pronosticadores del tiempo atmosférico; lo anterior me hizo recordar a mi querida madre Susana (QEPD) quien nos decía que las hormigas pronosticaban cuando iba a llover porque trabajaban intensamente llevando comida a su nido, también cuando el canto del gallo se escuchaba diferente pues era un indicativo que iba a cambiar el tiempo, el vuelo presuroso de las parvadas de aves anuncian cambios drásticos en el clima que los hace regresar a sus refugios, esto es lo asombroso de la naturaleza de la cual nos hemos olvidado en observar junto con los astros y que hoy cómodamente lo conocemos a través del canal del clima, que bonito seria que la humanidad retomemos nuevamente el convivir con la naturaleza y conocer más de la vida que también nos atañe y desde nuestra propia experiencia podríamos quizás conocer más del clima.

