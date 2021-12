Un paraíso literario en Torreón llamado Idíleo

Renata Chapa ha creado un espacio público para la práctica de la lectura en lo más íntimo de su hogar, un inmueble ubicado en la colonia Ampliación Los Ángeles de Torreón. Repisas repletas de volúmenes cubren las paredes y el conocimiento parece desbordarse en un símbolo del significado que el libro tiene para su familia.

“Pero tiene esta sensación de que llegas a una casa como tal. No es un museo, no es un centro cultural que tenga horarios fijos, sino que como lo estás viendo; aquí enseguida está la cocina, llegas y me agarras en el acomodo. Es una casa que abre sus puertas a quien guste venir, a quien guste utilizarla”.

La biblioteca Idíleo ha cumplido un año vigente, luego de que en diciembre de 2020 a Renata Chapa la abordara la reflexión sobre la muerte y la brevedad de la vida. El proyecto intenta dar vida a las colecciones que han arribado a sus manos desde hace 14 años.

“Mi mamá falleció y dentro de lo que ella me deja como una impronta, es su recuerdo, mas no sus palabras, su recuerdo de una mujer lectora, por el contexto en la que ella nace en la sierra Tarahumara, en el ámbito que no existía tampoco radio ni mucho menos televisión. Era una mujer lectora como quien se toma un café o como quien habla, no era una actividad que fuera incluso recomendada por los padres de familia. Entonces, tanto mi madre como mi padre forjaron en mí esa idea”.

Chapa ordena una donación de libros que le ha entregado la familia Duarte, los volúmenes se dispersan por la sala y sobre la mesa. Ofrece un café. En el lugar también se encuentran las colecciones póstumas de los reconocidos psiquiatras Carlos y Víctor Albores, así como la del Instituto Francés de La Laguna. En total existen cuatro mil 700 libros en la sala, mil 500 de ellos de la colección familiar. Ocho mil más aguardan en una bodega para ser clasificados.

“Hay una serie de presencias que supuestamente ya no están, pero a través de los libros que ellos tuvieron, los siento muy cerca. Por eso también está aquí la de mis padres”.

Los libros no sólo guardan las historias o investigaciones redactadas por sus autores, de cierta manera son el recuerdo de sus anteriores dueños, con quienes es posible interactuar a través de sus notas, apuntes, subrayados e indicaciones tatuadas en el papel de las páginas.

“Esa persona de alguna manera se convierte en tu cómplice, en tu amigo, en tu acompañante, en tu consejero, incluso en tu antagónico, depende del contenido que te encuentres. Hay momentos, muchos días en que los que paso horas aquí sola, pero nada más abro los ojos, volteo y estoy rodeada de muchísima gente”.

Más que un objeto

En la biblioteca Idíleo se pueden encontrar libros de biografías, historia, arte, medios de comunicación, sociología, responsabilidad social, música, cine, etcétera. Incluso existe una sección dedicada solo al género infantil. Destacan ejemplares como Los Clásicos de Grolier, el Nuevo Tesoro de la Juventud y libros antiguos datados en el siglo XIX, entre otros.

Aunque la literata no está en desacuerdo con la promoción de la lectura a través de los teléfonos celulares o tabletas digitales, afirma que el libro es “el punto de partida que simboliza toda esa creatividad humana que se hermana, que se embona para poner en tus manos algo tan espiritual como lo es la presencia de las letras en tu vida”.

Chapa recalca que el espacio puede condicionarse a las necesidades del usuario, convertirse en foro para artistas, en sala de lectura o sala de cine. Quien quiera emplear el espacio sólo debe de contactarse con ella a través de la página de Facebook Idíleo: El puerto del libro y las artes, para agendar cita. Cabe recalcar que se trata de un espacio gratuito, enfocado a la propagación del conocimiento.