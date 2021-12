Agua Saludable cambia punto de extracción

En el último foro informativo sobre Agua Saludable para La Laguna del 2021, el encargado del proyecto, Gabriel García Hernández, dio a conocer que sí se cambiará el punto de extracción de la derivadora y ya se cuenta con la autorización para arrancar los procesos de licitación de las obras en el mes de enero.

El senador con licencia estuvo acompañado por los delegados de la Secretaría de Bienestar de Coahuila y Durango, Reyes Flores Hurtado y Édgar Morales Garfias. Con esta información, dijo que hoy se buscará la adhesión del ejido La Goma al acuerdo de voluntades, el único pendiente, para que ya no tenga ningún freno Agua Saludable.

Señaló que iniciando el 2022 se hará la licitación de la planta potabilizadora, líneas de gravedad y tanques de almacenamiento, aunque el presupuesto se dará a conocer el lunes 10 de enero, cuando se reanuden los foros informativos, que se realizan en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

"Todo el presupuesto y planeación, en los tiempos establecidos, pero el proyecto de Agua Saludable va, no se detiene y ya se cuenta con la autorización para iniciar con los procesos de licitación", expresó.

Una segunda decisión que hizo pública fue que el punto de extracción de la derivadora, con su respectiva planta de bombeo, a siete kilómetros río abajo del sitio originalmente proyectado, por lo que de inmediato se realizarán los estudios y proyectos ejecutivos correspondientes, con el apoyo de los gobiernos de Durango y de Coahuila, así como el acuerdo directo con los dos gobernadores, Miguel Ángel Riquelme y José Rosas Aispuro.

"Esto ya es una decisión del gobierno, basada en proteger a la naturaleza, evitar cualquier circunstancia de afectación ecológica y eliminar para siempre la posibilidad de tener un conflicto con las comunidades de la parte alta, son muchos los beneficios que han llevado a esta decisión, que además cuenta con el aval y apoyo de los ejidos", manifestó García Hernández. Dijo que esta decisión se tomó en base a un estudio de prefactibilidad técnica, donde se demuestra que hay viabilidad en el segundo punto de extracción y ya se cuenta con la venia de los pobladores y ejidatarios, para no mover el 94 por ciento del proyecto. Señaló que esta decisión hará posible que se concreten los acuerdos de unidad y voluntades para que todos los pobladores de la parte alta apoyen el proyecto.

"Además, no se va a afectar los tiempos del desarrollo del proyecto, no se va a necesitar más tiempo porque, esta construcción de la derivadora, se va a llevar probablemente cuando termine el periodo de riego, para aprovechar el tiempo una vez que se cierren las compuertas, hacer el desvío y no afectar el periodo de riego del siguiente ciclo agrícola", expuso.