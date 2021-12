Recursos de tecnificación de ASL podrían entregarse directamente a ejidatarios

Los recursos para la tecnificación de los sistemas de riego que contempla el programa Agua Saludable para La Laguna podrían ser entregados directamente a los usuarios.

Así lo indicó Gabriel García Hernández, responsable del proyecto. Explicó que, en cuanto al mecanismo de asignación de recursos, el compromiso con todos los usuarios de riego es que se hará una inversión importante en la tecnificación de cultivos, para que se ahorren grandes cantidades de agua y se disminuya la idea de que se les va a afectar con un menor volumen.

"Vamos a promover el ahorro de agua instalando estos sistemas de tecnificación, que son sistemas de riego que van a hacer que se ahorre, se habla, entre un 40 y 25 por ciento, de ese tamaño sería la magnitud de ahorro de agua, en el agua de riego, tienen que participar los módulos en la elaboración de los proyectos pero estamos esperando la definición de si se manejan los recursos de manera directa, por parte de cada ejidatario, o se hace a través de los módulos", explicó, "¿cuál es la situación que se vaya a hacer? pues se va a consultar con todos los usuarios".

El senador con licencia opinó que los ejidatarios podrían hacerse cargo de la tecnificación de sus propias superficies sin necesidad de especialistas.

TAMBIÉN LEE: Es factible cambiar la derivadora de Agua Saludable: Gabriel García

"Cada ejidatario cuenta con toda la capacidad técnica y la vocación, no necesitan ingenieros de ningún lado, cada ejidatario es experto en cual es el sistema de riego que hay que instalar", comentó, "los beneficiarios del programa van a ser el sector social y los ejidatarios que aún no tengan la tecnificación de sus riegos, los mecanismos es algo que vamos a platicar entre todos".

Por otra parte, García Hernández dijo que, en las reuniones de trabajo hay una buena cantidad de ejidatarios que se quejan de que arrendaron su tierra hace 30 años, con los derechos de agua, lo que ya concluyó, pero hay señalamientos de despojo, donde no se respetó el arrendamiento y de repente, en el padrón de usuarios aparece el nombre de otra persona, por lo que se hará una revisión a fondo para que se haga justicia y no sean despojados, pero reconoció que también hay casos de personas que quieren vender dos o tres veces sus derechos de agua, lo que puede ser una manipulación y aseguró que esto no se permitirá.

ADEMÁS LEE: Encargado del proyecto apuesta por diálogo ante Agua Saludable

"Lo que nos va a ayudar a descifrar el gran enigma de dónde va a salir el agua es la transparencia de los padrones de usuarios", dijo.