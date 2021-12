Encargado del proyecto apuesta por diálogo ante Agua Saludable

El senador con licencia, Gabriel García Hernández, encargado del proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL), reconoció que actualmente los amparos que se han promovido por parte de ejidos que pertenecen al Módulo 03 San Jacinto-Jerusalem, al día de hoy ya no representan un impedimento para que avance ASL pero insistió en que se busca el diálogo y la aprobación de los ejidatarios respecto a las bondades del proyecto. "Vamos a seguir informando para que antes de que termine el año se pueda tomar una decisión que salga por consenso", dijo el senador.

Al cuestionar al senador respecto a la totalidad de las firmas del Módulo 03, con lo cual ya legalmente podrían iniciar las obras debido a que los presidentes de los módulos tienen facultad legal para hablar por sus representados dijo: "ya se puede tomar la decisión sin incurrir en una ilegalidad en base a las autorizaciones de los presidentes de los módulos pero que al Gobierno federal le parece indispensable que haya concientización e información de la población respecto del lugar donde se hará la derivadora".

En cuanto a los amparos que puedan promover los ejidatarios de La Goma, García fue claro en decir que legalmente no implican ya retrasos pero que es importante para el gobierno de la República contar con la anuencia de los lugareños y la concientización de que están apoyando un buen proyecto.

"Los amparos ya no nos preocupan porque no proceden legalmente sino que lo que importa más es tener el consenso. No proceden primero porque las obras no se han iniciado y se cuenta con toda la legalidad para llevar a cabo la obra de ser el caso. De reiniciarse ahorita ya nadie podría detener el desarrollo de la obra, sin embargo, parte del compromiso con los ejidatarios es que se hagan los estudios del nuevo punto de extracción", dijo el senador.

También dijo que el punto de extracción donde estará la derivadora no es lo fundamental del proyecto puesto que los ejidatarios de La Goma no se oponen a la construcción de la obra compleja que es la potabilizadora, la tubería y demás.

EL PROYECTO DE ASL

El proyecto de ASL consiste en utilizar las presas de almacenamiento Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco para sustituir el agua subterránea para agua potable (agua que se extrae de pozos) por agua superficial del río Nazas. Incluye la construcción de una presa derivadora, una planta de bombeo, una planta potabilizadora, acueductos, tanques de almacenamiento y ramales de distribución. ASL es un proyecto desarrollado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en coordinación con los tres órdenes de gobierno y el apoyo de la iniciativa privada y tiene prevista una inversión de 11 mil 251 millones 699 mil 636 pesos.

La derivadora es una obra de captación de aguas corrientes superficiales y consiste en una construcción permanente en forma de dique vertedor que es interpuesto a todo lo ancho del cauce de un río o arroyo con el objetivo de rematar sus aguas y poderlas extraer por gravedad por alguna de los márgenes del mismo. La derivadora cuesta 59 millones de pesos de los más de 11 mil millones destinados a ASL.