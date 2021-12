No hay frío que no se quite con un traguito de mezcal. Es como si al alma entrara un sol y al cuerpo una tibieza de mujer.

La sobremesa en la cocina del Potrero es cálida, y la leña en el fogón chisporrotea lo mismo que la conversación. Don Abundio relata que doña Rosa, su mujer, hizo una manda, o sea una promesa, a San Francisco. En la peregrinación al Real hubo de alejarse de la procesión para satisfacer cierta necesidad menor. Cuando regresó todos se reían de ella. Y es que con el calzón se había cogido la bastilla de la enagua, y traía al descubierto la parte posterior. Por fin alguien le dijo lo que sucedía. Doña Rosa, hecha una furia, le reclamó a su marido, que caminaba atrás de ella: -¿Por qué no me lo dijiste? Respondió él: -Pensé que en eso consistía la manda. Todos reímos, y doña Rosa se molesta. Dice: -Viejo hablador. Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura: -Por ésta. GUARDIANES DE LAS ABEJAS LAGUNERAS Y DEL MUNDO En 2016 se colapsaron nuestras abejas laguneras, con una pérdida de más de 4,000 colmenas, por el uso de insecticidas, falta de interés por cuidar y proteger a las abejas; impulsar el oficio de la apicultura y tener un consumo responsable de la miel. Allí comenzó el compromiso y voluntad por salvaguardar a las abejas, con nuestro movimiento Alas de Vida Laguna, seguimos impulsando a los apicultores, consumir más miel natural y de nuestra región creando un emprendimiento social llamado Panalito Mío. No ha sido una tarea fácil y sobre todo por vivir en una zona metropolitana con diferentes características, retos en nuestro municipio; pero aUN así hemos impulsado y trabajado en recuperación de enjambres que agradecemos y reconocemos que en la ciudad de Torreón y Gómez Palacio ya se cuentan con brigadas para su rescate. Y este año recibimos la invitación por parte de Ashoka México y Centroamérica y el Caribe para participar en una convocatoria de cambio sistémico, donde trabajamos con el Municipio de Torreón con la secretaría del Medio ambiente; con la Lic. Diana Camacho, Karla Camacho por parte del equipo de diseño como parte del emprendimiento su servidora. El Concurso de Innovadores Locales es una iniciativa impulsada por Ayni | Comunidades de Innovación Sistémica y organizaciones de Latinoamérica, conformada por la Red de Innovación Local en Argentina, Ashoka, Vía Educación México, CoLab Chile y cuenta con el apoyo de Pes Latam e IBM. Esta edición llamada Ciudades Colaborativas, apostó en el trabajo participativo de entidades municipales e innovadores sociales. Más de 120 equipos nos inscribimos para codiseñar una solución a un problema local, relacionado con temas de participación ciudadana, gestión de residuos, problemáticas ambientales, inclusión social, salud y seguridad alimentaria, entre otras. Nosotros realizamos y dialogábamos iniciativas centradas en las personas con impacto real, exploramos las poblaciones afectadas y problemáticas identificadas. En nuestra Red de Cambio participaron Bomberos de Torreón, la Reserva protegida de Mapimí, medio ambiente de Gómez Palacio, Fundación Jimulco, Apicultores de Jimulco, El Vergel, San Pedro, La Partida, Profesores de la Narro, la Red de Innovación Apícola del Coecyt Coahuila. Y así nació nuestra iniciativa: "Panalito mío. Guardianes de las Abejas" Salvaremos a las abejas. Recuperaremos enjambres urbanos, capacitando integralmente a nuevos apicultores y comercializando de manera sostenible la miel y sus derivados en México. Estamos muy orgullosas de este paso y esperamos todo el impulso de nuestra región para llegar a la final, que será transmitida por Zoom el 9 de diciembre 9:00 p.m, el link estará en nuestras redes Instagram: @PanalitoMío y del RIL Instagram: @innovacionlocal. Si llegamos a ser un equipo ganador, tendremos una experiencia y formación de innovación en Nueva York participaríamos en un Marketplace para potenciar nuestras ideas y proyectos buscando financiamiento necesario en una ronda de inversión a nivel global.