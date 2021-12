Los Cardencheros de Sapioriz tendrán concierto de pastorela

Gracias al interés de los Cardencheros de Sapioriz por preservar sus tradiciones, en una colaboración con la Unidad Regional de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas Durango, se realizará un concierto gratuito de pastorela este jueves 9 de diciembre en el Teatro Dolores del Río de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio.

Será en punto de las 18:00 horas cuando los cardencheros don Fidel Elizalde, don Guadalupe Salazar, doña Ofelia Elizalde e Higinio Chavarría salgan a escenario para entonar este canto oriundo del desierto lagunero. Además, estarán acompañados por don Manuel Valles y don Aniceto Chavarría (cardencheros que solían participar en las pastorelas de Sapioriz).

En entrevista telefónica, Higinio Chavarría indicó que también asistirán alumnos del taller Semilleros del Cardenche, el cual actualmente se realiza en el Facebook oficial de los Cardencheros. Los jóvenes provienen de los estados de Michoacán, Estado de México, Sinaloa y el propio Durango.

El concierto durará aproximadamente hora y media y constará de cantos pastorales como El cielo soberano, Al paso ligero, El arrullamiento, Las mañanitas, De la real Jerusalén, entre otros.

“Es dar a conocer lo que es la tradición de la pastorela. Honestamente, con cantos de pastores ya no se celebra Navidad aquí en Sapioriz. Antes era un evento muy fuerte, a mí me tocó vivirlo y como siempre me gustó yo he insistido mucho en seguir cantando. La pastorela es una obra de teatro muy extensa de fácilmente unas tres horas. Se hacía aquí en el rancho con todos los actores de aquí del pueblo, todos los que participaban eran integrantes de la comunidad”.

Chavarría también compartió que se regalará un disco de los Cardencheros de Sapioriz a quienes asistan a este concierto.