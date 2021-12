Menos de cien choferes de aplicaciones privadas, regularizados en Coahuila

La Subsecretaría de Comunicaciones y Transporte en Coahuila informó que desde que se ha exhortado a los conductores de aplicaciones privadas como In Driver y Didi, a regularizarse, hasta el momento menos de cien se han dado de alta, por lo que ya realizan el pago de sus impuestos.

“Fueron muy pocos, no llegaron ni a un centenar, no obstante, debido a que no existe una base de datos oficial es muy difícil poder decir cuántos hay actualmente”, dijo el subsecretario, Rodolfo Navarro.

Destacó que hay una conciencia muy clara por parte del taxista tradicional en el sentido de utilizar este tipo de aplicaciones, pues cada vez es más grande el número de usuarios que hacen uso de esta.

Y desde hace varias semanas los taxistas no han vuelto a hacer reclamaciones por este tema.

“Tenemos varias semanas donde no ha habido ningún reclamo como sucedió en veces anteriores. Por otro lado, nosotros seguimos con inspectores de la oficina, de la policía municipal, policía civil a diario con un operativo que tiene como propósito entregar exhortos a operadores para que pasen a regularizarse”, dijo.