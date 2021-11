Al 200 % sube cifra de pacientes Covid en Hospital General de Gómez Palacio

Smart

Hoy, 5:12 pm

asi es algo no cuadra ademas que a la hora de vacunar piden seguir con las medidas ya que la vacuna no evitara que no te de o reinfectes de covid es para aminorar los sintomas, pero la poblacion cree que ya somos libres por la vacuna la pandemia sigue y la gente sigue en la calle sin medidas sanitarias

