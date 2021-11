Mujeres que dan a luz llegan intoxicadas por drogas a hospital de Durango

En el Hospital Materno Infantil, entre el 30 y 40 por ciento de las mujeres menores de 30 años que acuden a dar a luz llegan intoxicadas por drogas o son consumidoras habituales.

La directora del DIF estatal, Rocío Manzano, reconoció este fenómeno que se llega a registrar en el nosocomio ya señalado. Si bien, indicó que no se tiene un número exacto de cuántas mujeres llegan en ese estado, sí admitió que son "muchas". Al hablar de porcentajes, aclaró que es entre el 30 y 40 por ciento de las mujeres menores de 30 años que dan a luz en ese hospital.

De esta cifra, Manzano dijo no saber cuántas son menores de 18 años, porque la mayoría de ellas están entre los 18 y 30. "Pero hay mujeres que cuando dan a luz no llegan intoxicadas pero estuvieron consumiendo (alguna droga) durante el embarazo, tristemente no es raro que durante el embarazo lleguen intoxicadas", señaló.

Cuando esto sucede, el bebé suele tener consecuencias y por lo general llega a ser un niño irritable, si es que no llega a padecer el síndrome de la abstinencia que trae como consecuencias que convulsione o presente depresión.

Esta situación se da sobre todo en las mujeres que se han drogado por mucho tiempo o en las que consumieron bastante droga en un lapso menor de tiempo.

Cuando esto sucede, cuando se detecta a la mujer embarazada con problemas de consumo de drogas, se activan las alarmas y entra un protocolo donde participan varias dependencias que encabeza el DIF.

Se busca que la madre acepte un tratamiento de desintoxicación porque de otra manera no podrá atender al bebé. Se busca a los familiares más cercanos para ver si alguien quiere hacerse cargo del bebé por un tiempo, mientras la madre se desintoxica.

En caso de que no haya algún familiar que acepte, el DIF pide la custodia temporal del menor mientras la madre logra desintoxicarse. Mientras, el infante se va a la Casa Hogar.