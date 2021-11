'Lluvia' de escorpiones invade Egipto y provoca muertes

El subsecretario del Ministerio de Salud en la provincia, Ehab Hanafi, confirmó hoy a Efe los tres fallecimientos, así como que los 450 afectados por envenenamiento ya han sido dados de alta después de recibir tratamiento médico.

Las autoridades de Salud de Asuán están en alerta máxima aunque Hanafi afirmó que la situación "está completamente bajo control".

Afirmó que las autoridades están preparadas ante cualquier emergencia, tanto si se repiten las lluvias como si se repite otra otra invasión de escorpiones, y dijo que el antídoto contra sus picaduras "está disponible en grandes cantidades".

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, a más de 500 personas se les suministró el antídoto en Asuán, después de ser picados por los animales que salieron de sus madrigueras debido a las lluvias torrenciales, y que más de 3.000 dosis están disponibles en la provincia.

#Egypt : Health official in Aswan has told BBC that the heavy thunder & hail storm there washed scorpions into the streets & people’s homes - causing 400 people to be stung - in the rains scorpions seek refuge anywhere they can… #أسوان #مِصر

