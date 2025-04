Ya se terminó, afirma Sheinbaum sobre gestiones personales de diputados

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a mencionar a la senadora Cecilia Guadiana.

La mandataria aclaró que desde el sexenio del expresidente López Obrador se terminó con las gestiones personales de un diputado o diputado para un programa social.

Al recordar el caso de Guadiana, Sheinbaum planteó que "es una joven también extraordinaria, de mucha convicción...vivió la muerte de su padre y ella continuó con la lucha, entonces es una muy buena joven".

Manifestó que ya se terminó con la gestión personal de diputados y diputadas , "porque los programas son universales y en el caso de no ser universales, es casa por casa como se define quién tiene el programa a partir de una definición, no de una gestión de una persona."

Reiteró que la gestión de los diputados para poderse promover "eso no", señaló que está puede ser casa por casa, difundiendo o promoviendo pero no teniendo el control de un programa social, eso ya no existe".