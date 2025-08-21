Wendy Guevara y Nicola Porcella exhiben a Poncho de Nigris por no querer colaborar con ellos

Wendy Guevara y Nicola Porcella, finalistas destacados de La casa de los famosos México, sorprendieron a sus seguidores con fuertes declaraciones sobre su compañero y amigo Poncho de Nigris.

Durante un episodio reciente de su pódcast Cómplices del desmadre, ambos revelaron tensiones acumuladas y situaciones poco conocidas que vivieron con Poncho dentro y fuera del reality, generando un intenso debate entre sus fans.

VER MÁS Este es el albergue animal que recibió la donación prometida por el Cuarto Noche

¿Por qué Wendy y Nicola le reclaman a Poncho?

En el episodio más reciente de Cómplices del desmadre, Wendy Guevara expresó su molestia con Poncho de Nigris, señalando una falta de reciprocidad. Según contó, mientras Poncho invita a figuras populares a su pódcast Jalando fierro —obteniendo vistas y beneficios económicos—, no ha mostrado interés en participar en el proyecto de Wendy, a pesar de que ella sí acudió al suyo.

Wendy comentó: “Le estaba diciendo a Nicola que Poncho todo quiere para allá y nada para acá, a todo mundo invita a su pódcast, a quienes sabe que le van a generar dinero y vistas. Ahorita ya le mandé mensaje en el grupo y le dije: ¿Vas a venir acá sí o no?”

La influencer explicó que, semanas atrás, aceptó participar en Jalando fierro junto a Paola Suárez y Karina Torres, sin recibir ningún tipo de pago ni apoyo para viáticos.

Según relató, la invitación coincidió con un viaje a Monterrey, lo que facilitó su asistencia. Sin embargo, a pesar del aprecio que le tiene a Poncho, consideró que entre colegas debería existir un apoyo mutuo y equitativo.

VER MÁS Faisy habla sobre un posible regreso de Mariana Echeverría a Me Caigo de Risa: 'No habría armonía'

Aunque la nueva temporada del programa ya está confirmada, todo apunta a que la comediante no regresará al proyecto

¿Cuánto habría ganado Poncho de Nigris con la participación de ‘Las Perdidas’ en Jalando Fierro?

Wendy recordó que, semanas atrás, ella, Paola Suárez y Karina Torres aceptaron participar en un episodio de Jalando Fierro como un gesto de buena voluntad. Según explicó, lo hicieron sin recibir pago alguno ni solicitar apoyo para cubrir sus gastos, actuando únicamente por compañerismo y amistad con Poncho de Nigris.

“Ni los vuelos nos pagó ni nos pagó nada, simplemente fue con nosotros porque nosotras íbamos a un evento en Monterrey y nos llevó. Lo quiero mucho y todo, pero también debe ser un dar y recibir”, detalló la integrante de Las Perdidas.

Mientras conversaban sobre el tema, Nicola buscó el video en YouTube y reveló que ya acumula más de 7.7 millones de reproducciones. Con base en las métricas de monetización, estimó que Poncho habría ganado entre 35 mil y 40 mil dólares, es decir, entre 656 mil y 750 mil pesos mexicanos.