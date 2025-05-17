Walo Silvas: De staff a ídolo de la Banda MS

La vida de cada ser humano está en constante cambio. Algunos son esperados, predecibles y otros tantos no los imaginamos.

Una de esas vueltas que llegan sin avisar, le tocó a Oswaldo Silvas, quien a sus 18 años trabajaba en el staff de la Banda Zarape.

En entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón, declaró que en aquel entonces no le pasaba "ni por la mente" estar arriba de un escenario.

Sin embargo, ser tan cercano a este ambiente simbolizó para él un despertar musical.

El sonido del sax lo adentró a un mundo en el que posteriormente su herramienta indispensable sería su voz, siendo el vocalista de la Banda MS. "Tenía una facilidad para tocar este instrumento de viento y ahí comenzó la aventura, después, por azares del destino, la cantada y así han pasado ya de eso 30 años".

El ensamble de Mazatlán, Sinaloa, reconocido en el 2024 con el Legacy Award en los Latin American Music Awards por sus más de 20 años de carrera artística, fue un parteaguas en el destino profesional de Walo, a quien Sergio Lizárraga, fundador de la MS, le echó el ojo desde antes.

Es así como Walo, junto a Sergio y más amigos, hicieron el pacto de formar una agrupación.

De no haber sido así, Silvas confiesa que no se visualizaba como solista.

"No había ningún plan, no había ningún esquema, ninguna estructura, simplemente dijimos: hacemos un proyecto donde aportemos ideas como nunca nos han permitido hacer en ninguna banda en la que hemos estado".

Desde el 2003 y hasta la fecha, el vocalista reconoce el liderazgo y guía de Lizárraga, quien ha tenido las cosas claras desde un principio para llevar a la banda al éxito.

La clave, por supuesto, es la unión que se mantiene latente entre todos; de ahí deriva su fuerza. "La unión ha sido la fuerza de Banda MS", declaró seguro.

Después de cosechar satisfacciones innumerables en conjunto, también llegaron las oportunidades de materializar sus sueños individuales, como adquirir su casa propia y su camioneta soñada, una Pickup.

Con el objetivo de llevar la música de banda a otros países, reconoce que fueron perdiendo el enfoque del sueño por darle prioridad a ese propósito, por lo que sus añoranzas personales se han cumplido sin que estén preocupados por ello.

ÍDOLO Y PADRE

Ser escuchados en diferentes lugares también implica acumular más fans, y aunque lleven una agenda apretada, Silvas siempre encuentra el momento ideal para agradecerles, regalarles una foto, un autógrafo y hasta para cantarles.

"Creo que la gente nos ha dado más de lo que hemos pedido", dijo Walo, quien recientemente visitó la cocina de una reconocida cadena de restaurantes sinaloense y ahí le cantó al personal del establecimiento.

"Nunca vamos a lograr compensar lo que la gente hace por nosotros", confesó y ofreció una disculpa para todos aquellos que no han alcanzado a tomarse la foto debido a que los tiempos de sus viajes ya están establecidos.

Y así como se llama uno de sus temas más reconocidos, hace poco vivió una "hermosa experiencia". Compartió el redondel de un palenque en Nuevo León con su hijo y tocayo Walo. Orgulloso declaró lo feliz que fue: "La mayor satisfacción para un padre es ver a un hijo feliz".

Reconoció que su hijo, además de su talento vocal y pasión musical, es todo un artista. "Dibuja excelente. Su carrera que está estudiando ahí en Monterrey es precisamente animación, diseño y todo lo que tiene que ver con gráficos. Trae el arte desde nacimiento, nació con ese don".

Ayer Silvas cumplió años y su festejo fue arriba de un escenario en la Feria Santa Rita de Chihuahua: "El 80 por ciento de las veces que he cumplido años ha sido trabajando". Ya de regreso a su tierra tendrá su celebración familiar.

LISTOS PARA TORREÓN

Los laguneros están listos para demostrarle su cariño al recién cumpleañero el día de hoy, y a toda la Banda MS en la Explanada de la Feria de Torreón. Este apoyo "representa mucho, no te imaginas los recuerdos que tenemos de los inicios de Banda MS. Yo sé que mucha gente no se acuerda porque ni se dio cuenta de que íbamos a picar piedra y a tocar puertas".